"Юнайтед" готов поспорить с "Челси" за Сауля

"Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса на исходе летнего трансферного окна.

Лишь сегодня утром появилась информация, что "Челси" подумывает взять Сауля в аренду до конца сезона 2021/22.



Не сумев найти покупателя на 26-летнего испанца ранее в это окно, теперь "Атлетико" готов довольствоваться вариантом с уходом своей звезды в аренду.



Однако The Guardian сообщает, что в борьбу за Сауля все еще может вступить "Юнайтед", который также наблюдает за Эдуардо Камавинга из "Ренна".



Испанское издание AS и вовсе утверждает, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за Ньигеса, и тот непременно отправится в Премьер-Лигу.