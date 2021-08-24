"Юнайтед" готов поспорить с "Челси" за Сауля
"Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса на исходе летнего трансферного окна.
Лишь сегодня утром появилась информация, что "Челси" подумывает взять Сауля в аренду до конца сезона 2021/22.
Не сумев найти покупателя на 26-летнего испанца ранее в это окно, теперь "Атлетико" готов довольствоваться вариантом с уходом своей звезды в аренду.
Однако The Guardian сообщает, что в борьбу за Сауля все еще может вступить "Юнайтед", который также наблюдает за Эдуардо Камавинга из "Ренна".
Испанское издание AS и вовсе утверждает, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за Ньигеса, и тот непременно отправится в Премьер-Лигу.
24.08.2021 18:00
Просмотров: 224
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тухеля выберет,тут без шансов для Фродо.
(ответить)
Нихоя не готов, просто будем наслаждаться стариком Матичем и долбаным Фреджом. Охуенно. Сауль и не нужен, нет ему места среди топарей.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий