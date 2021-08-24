"Юнайтед" готов поспорить с "Челси" за Сауля

Сауль Ньигес "Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса на исходе летнего трансферного окна.

Лишь сегодня утром появилась информация, что "Челси" подумывает взять Сауля в аренду до конца сезона 2021/22.

Не сумев найти покупателя на 26-летнего испанца ранее в это окно, теперь "Атлетико" готов довольствоваться вариантом с уходом своей звезды в аренду.

Однако The Guardian сообщает, что в борьбу за Сауля все еще может вступить "Юнайтед", который также наблюдает за Эдуардо Камавинга из "Ренна".

Испанское издание AS и вовсе утверждает, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за Ньигеса, и тот непременно отправится в Премьер-Лигу.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Ньигес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2021 18:00

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  1. jirrort 24.08.2021 18:09 # jirrort
    Тухеля выберет,тут без шансов для Фродо.

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  2. mancunia-planet 24.08.2021 18:04 # mancunia-planet
    Нихоя не готов, просто будем наслаждаться стариком Матичем и долбаным Фреджом. Охуенно. Сауль и не нужен, нет ему места среди топарей.

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