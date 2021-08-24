Робертсон заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Левый защитник Энди Робертсон стал очередным игроком "Ливерпуля", заключившим новый контракт.

Робертсон выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Халла" за 8 миллионов фунтов в июле 2017. В течение этого времени Энди провел 177 матчей за "красных", включая все 38 в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Старт новой кампании Робертсон пропускает из-за травмы связок лодыжки, однако это никак не сказалось на переговорах, и сегодня "Ливерпуль" объявил о продлении сотрудничества с 27-летним шотландцем.



"Я хочу задержаться в этом клубе как можно дольше и продлить свое пребывание здесь еще. Я всегда был счастлив здесь, как и моя семья. Мы обосновались здесь, мы любим все, что связано с этим футбольным клубом, и я рад, что это приключение продолжается", — сообщил Робертсон.



Также Робертсон поведал, что уже возобновил полноценные тренировки и будет готов сыграть против "Челси" в субботу.



Добавим, ранее этим летом новые контракты с "Ливерпулем" также заключили Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Алиссон и Виргил Ван Дейк.