Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд раскритиковал трансферную политику "Арсенала".

Этим летом "Арсенал" потратил уже около 140 миллионов фунтов на новичков — больше всех в Премьер-Лиге. Однако Шервуд не чувствует, что "канониры" стали сильнее, как и не чувствует оптимизма в стане команды Микеля Артеты.



"Я не думаю, что все эти приобретения по-настоящему сделали их сильнее. Можете спросить фанатов "Арсенала", и я уверен, они скажут вам то же самое".



"Пока что они потратились больше всех в Премьер-Лиге этим летом. Есть ли у них оптимизм насчет перспектив клуба в этом сезоне? Ответ "нет".



"Они совершают эти приобретения, но кто их лучшие новички год за годом? Смит-Роу, Сака — парни из академии".



"Ты смотришь на Джо Уиллока, которого они продали в "Ньюкасл", и чувствуешь, что этот забивающий голы полузащитник должен был остаться в клубе", — сообщил Шервуд в эфире Sky Sports.