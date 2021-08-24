Шервуд раскритиковал трансферную политику "Арсенала"

Тим Шервуд Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд раскритиковал трансферную политику "Арсенала".

Этим летом "Арсенал" потратил уже около 140 миллионов фунтов на новичков — больше всех в Премьер-Лиге. Однако Шервуд не чувствует, что "канониры" стали сильнее, как и не чувствует оптимизма в стане команды Микеля Артеты.

"Я не думаю, что все эти приобретения по-настоящему сделали их сильнее. Можете спросить фанатов "Арсенала", и я уверен, они скажут вам то же самое".

"Пока что они потратились больше всех в Премьер-Лиге этим летом. Есть ли у них оптимизм насчет перспектив клуба в этом сезоне? Ответ "нет".

"Они совершают эти приобретения, но кто их лучшие новички год за годом? Смит-Роу, Сака — парни из академии".

"Ты смотришь на Джо Уиллока, которого они продали в "Ньюкасл", и чувствуешь, что этот забивающий голы полузащитник должен был остаться в клубе", — сообщил Шервуд в эфире Sky Sports.


Метки Арсенал, Шервуд

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2021 16:00

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  1. theo-zm 24.08.2021 16:37 # theo-zm
    А не пошли все на хyй
    Че за бляха-муха все напали со своими советами
    Арсенал лучший клуб в мире, а все вы грязь подзаборная

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