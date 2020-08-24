Фердинанд: "Джонс должен был уйти давным-давно"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что защитник Фил Джонс давно должен был покинуть "Олд Траффорд".

29-летний Джонс, во время предсезонного периода приступивший к тренировкам в общей группе, не играет в футбол уже полтора года. Постоянные травмы и высокая зарплата превратили Фила в "недвижимый объект" для МЮ.



Фердинанд недоумевает, каким образом в феврале 2019 Джонсу удалось получить новый контракт до июня 2023. Рио подозревает, что Фила интересует вовсе не футбол, раз он до сих пор остается в клубе.



"Прямо сейчас он занимает место молодого игрока в составе".



"У него слишком много травм... Я был в одной команде с Филом Джонсом, он пришел из "Блэкберна" молодым парнем, и каждый говорил, что он станет отличным игроком".



"У него огромный потенциал, но травмы абсолютно уничтожили его карьеру, а также у него порой возникали проблемы с уверенностью в себе".



"Травмы, недостаточная форма, недостаточная уверенность в себе — он так и не смог утвердиться в команде".



"Думаю, он должен был уйти давным-давно. Он должен был уйти раньше Криса Смоллинга. Найди себе новый клуб и играй в футбол".



"Ему не хватало стабильности на протяжении всей его карьеры в "Манчестер Юнайтед". Это факт, а все причины я привел выше".



"Я поражен, как при всем этом ему удалось получить новый контракт. На мой взгляд, это просто лишено смысла".



"Помню, в мое время тебе приходилось лезть вон из кожи, чтобы заслужить новый контракт. Ты должен был хорошо играть и быть важным членом команды. Фил Джонс не такой".



"Когда-то он был хорош. Быть в "Манчестер Юнайтед" — это престижно, но я смотрю на него как на человека и спрашиваю: ты действительно счастлив просиживать все эти годы?"



"Правды ради, я не видел, чтобы Фил Джонс вышел и прояснил ситуацию. Возможно, у него были травмы, о которых мы не знаем. Но если он здоров и просиживает штаны, подписал новый контракт и не хочет уходить в аренду... Настоящий футболист так не поступает".



"Если бы кто-нибудь из моих партнеров по команде так себя повел, я бы перестал разговаривать с ним. Затем мне тратить на тебя энергию, если есть другие игроки, которые готовы сражаться 90 минут каждую неделю", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.