Каррагер и Невилл предсказывают чемпионство "Сити"

Хосеп Гвардиола Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл сошлись во мнении, что "Манчестер Сити" имеет наивысшие шансы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В минувший уикенд "Сити" разгромил "Норвич" со счетом 5:0, этой победой отреагировав на поражение 1:0 от "Тоттенхэма" в первом туре.

Несмотря на то, что "горожане" пока не обзавелись заменой Серхио Агуэро, Каррагер и Невилл видят в команде Хосепа Гвардиолы большого фаворита сезона.

"Манчестер Сити" есть "Манчестер Сити". Только "Ливерпулю" удалось разрушить их чары, один раз за четыре последних года. Потребуется много усилий, чтобы сделать это снова. Остановить "Сити" будет очень сложно, если они купят Кейна. Если нет, борьба будет упорнее. Думаю, "Челси" и "Ливерпуль" составят конкуренцию", — заявил Каррагер.

"В данный момент я по-прежнему отдаю предпочтение "Манчестер Сити", учитывая их выступления в последние годы. "Челси" и "Манчестер Юнайтед" все еще должны проявить себя, а "Ливерпуль" должен доказать, что они могут вернуться на прежний уровень", — согласился с коллегой по эфиру Невилл.

Прогнозы Джейми Каррагера и Гари Невилла на сезон 2021/22


Метки Каррагер, Манчестер Сити, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 639

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 24.08.2021 14:40 # slash-lfc
    Только абсолютно е6онутые глоры синего пузырька Объе6алси считают по другому

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  2. true-manc 24.08.2021 14:34 # true-manc
    Это правда

    КОРОЛИ!!!

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  3. mancityman 24.08.2021 14:30 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. electric 24.08.2021 14:26 # electric
    Нужна больше золата ©

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  5. minamino 24.08.2021 14:13 # minamino
    КОРОЛЕВЫ!

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  6. theo-zm 24.08.2021 14:11 # theo-zm
    да не на какое сити чемпионство
    Арсенал естьже, Вот но и чемпион будет.

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  7. scholes18 24.08.2021 14:10 # scholes18
    мне кажется они там клоунаду устраивают вдвоем в аналитике. чисто сидят, морозят херню, потом оправдываются и всё по кругу.

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  8. sisyazavr 24.08.2021 14:05 # sisyazavr
    Икс-перды подъехали)

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