Каррагер и Невилл предсказывают чемпионство "Сити"

Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл сошлись во мнении, что "Манчестер Сити" имеет наивысшие шансы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

В минувший уикенд "Сити" разгромил "Норвич" со счетом 5:0, этой победой отреагировав на поражение 1:0 от "Тоттенхэма" в первом туре.



Несмотря на то, что "горожане" пока не обзавелись заменой Серхио Агуэро, Каррагер и Невилл видят в команде Хосепа Гвардиолы большого фаворита сезона.



"Манчестер Сити" есть "Манчестер Сити". Только "Ливерпулю" удалось разрушить их чары, один раз за четыре последних года. Потребуется много усилий, чтобы сделать это снова. Остановить "Сити" будет очень сложно, если они купят Кейна. Если нет, борьба будет упорнее. Думаю, "Челси" и "Ливерпуль" составят конкуренцию", — заявил Каррагер.



"В данный момент я по-прежнему отдаю предпочтение "Манчестер Сити", учитывая их выступления в последние годы. "Челси" и "Манчестер Юнайтед" все еще должны проявить себя, а "Ливерпуль" должен доказать, что они могут вернуться на прежний уровень", — согласился с коллегой по эфиру Невилл.



