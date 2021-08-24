Джурабчан высказался насчет возвращения Коутиньо в Премьер-Лигу

Филиппе Коутиньо Агент Киа Джурабчан заявил, что из-за привязанности к "Ливерпулю" полузащитнику Филиппе Коутиньо было бы сложно перейти в другой клуб Премьер-Лиги.

Коутиньо — один из нескольких игроков, которых "Барселона" готова продать этим летом. Каталонский клуб разочаровался в Филиппе еще до того, как случился экономический кризис.

Коутиньо регулярно связывают с возвращением в Премьер-Лигу, однако "Ливерпулю" Филиппе уже не нужен, а в другом английском клубе 29-летний бразилец себя не представляет.

"Думаю, "Ливерпуль" находится очень, очень глубоко в его сердце, он был их большим фанатом в прошлом сезоне".

"Он желал им выиграть титул, и он очень привязан к ним, поэтому я думаю, в персональном отношении ему будет очень сложно перейти к прямому конкуренту "Ливерпуля", — сообщил Джурабчан Sky Sports.


Метки Барселона, Джурабчан, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2021 13:00

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