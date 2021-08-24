Джурабчан высказался насчет возвращения Коутиньо в Премьер-Лигу

Агент Киа Джурабчан заявил, что из-за привязанности к "Ливерпулю" полузащитнику Филиппе Коутиньо было бы сложно перейти в другой клуб Премьер-Лиги.

Коутиньо — один из нескольких игроков, которых "Барселона" готова продать этим летом. Каталонский клуб разочаровался в Филиппе еще до того, как случился экономический кризис.



Коутиньо регулярно связывают с возвращением в Премьер-Лигу, однако "Ливерпулю" Филиппе уже не нужен, а в другом английском клубе 29-летний бразилец себя не представляет.



"Думаю, "Ливерпуль" находится очень, очень глубоко в его сердце, он был их большим фанатом в прошлом сезоне".



"Он желал им выиграть титул, и он очень привязан к ним, поэтому я думаю, в персональном отношении ему будет очень сложно перейти к прямому конкуренту "Ливерпуля", — сообщил Джурабчан Sky Sports.