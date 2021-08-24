Сунесс: "Лукаку лучше, чем был Дрогба"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс заявил, что "Челси" Ромелу Лукаку лучше, чем в свое время был Дидье Дрогба, а продажа бельгийского нападающего "Манчестер Юнайтед" была ошибкой.

Этим летом Лукаку вернулся в "Челси" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов и в воскресенье открыл счет своим голам за "синих", огорчив "Арсенал".



Сунесс убежден, что Лукаку обречен на успех в "Челси", а огромная физическая мощь станет большим преимуществом Ромелу в Премьер-Лиге.



"Когда Ромелу Лукаку впервые переходил в "Челси" из "Андерлехта" за 10 миллионов фунтов в 2011 году, предполагалось, что в перспективе он станет преемником Дрогба, своего идола из детства".



"Десятилетие спустя Лукаку готов стать тем главным нападающим, которого "Челси" не хватало с ухода Дрогба в 2012 года. Вообще-то, по своему потенциалу он лучше, чем Дрогба. Он обладает всем, что было у Дрогба, и больше".



"Дрогба забивал голы любого типа, и Лукаку такой же. Он может соревноваться в скорости с соперниками, он может выигрывать второй этаж на дальней штанге, он может прорваться через защитников у ближней штанги, он может создавать голевые ситуации благодаря своей физической мощи".



"Он тот центральный нападающий, против которого центральным защитникам не нравится играть. Обычно, когда ты игрок таких габаритов, ты статичен и играешь спиной к чужим воротам. Центральным защитникам это нравится. Но им не нравится, когда ты сильнее и быстрее их, а Лукаку будет сильнее и быстрее большинства из них".



"Я всегда считал, что "Манчестер Юнайтед" совершил ошибку, отпустив его и сохранив Антони Мартиаля, и их статистика результативности подтверждает это. Лукаку забил 64 гола в 95 матчах за два сезона в "Интере". Мартиаль забил 78 голов за 259 матчей в течение семи сезонов за "Юнайтед".



"Купленный за большие деньги Лукаку был легкой мишенью в команде, у которой не было четкого курса. Их приобретения были то удачными, то провальными, и их футбол был таким же. Должно быть, он захотел уйти от того, что не чувствовал любви на "Олд Траффорд", — пишет Сунесс в своей колонке в The Times.