Райс отклонил третье предложение "Вест Хэма" о новом контракте
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс отклонил очередное — уже третье по счету — предложение своего клуба о новом контракте.
Лишь на днях издание The Telegraph сообщило, что Райс недоволен "Вест Хэмом", который установил за него заградительную цену в 100 миллионов фунтов и этим блокирует переход Деклана в топ-клуб.
22-летний игрок сборной Англии не выражает свое недовольство публично, не будет подавать прошение о трансфере и готов к тому, что этот сезон ему придется провести с "молотобойцами".
Вместе с тем Райс отказывается продлевать сотрудничество с "Вест Хэмом", и это не должно остаться без внимания со стороны "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", сообщает The Times.
Например, "Челси" интересуется Райсом со времен Фрэнка Лэмпарда. "Сити" в свою очередь видит в Деклане преемника для Фернандиньо. А "Юнайтед" рассматривает англичанина в качестве замены для Поля Погба и Неманьи Матича.
24.08.2021 09:00
Просмотров: 272
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Раб недоволен своей ценой, ну ничего, бывает
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий