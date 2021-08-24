Райс отклонил третье предложение "Вест Хэма" о новом контракте

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс отклонил очередное — уже третье по счету — предложение своего клуба о новом контракте.

Лишь на днях издание The Telegraph сообщило, что Райс недоволен "Вест Хэмом", который установил за него заградительную цену в 100 миллионов фунтов и этим блокирует переход Деклана в топ-клуб.



22-летний игрок сборной Англии не выражает свое недовольство публично, не будет подавать прошение о трансфере и готов к тому, что этот сезон ему придется провести с "молотобойцами".



Вместе с тем Райс отказывается продлевать сотрудничество с "Вест Хэмом", и это не должно остаться без внимания со стороны "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси", сообщает The Times.



Например, "Челси" интересуется Райсом со времен Фрэнка Лэмпарда. "Сити" в свою очередь видит в Деклане преемника для Фернандиньо. А "Юнайтед" рассматривает англичанина в качестве замены для Поля Погба и Неманьи Матича.