"Челси" может арендовать Сауля

"Челси" может попытаться арендовать полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Совсем недавно главный тренер "Челси" Томас Тухель разрешил Билли Гилмору отправиться в аренду "Норвич". Кроме того, должны покинуть "Стэмфорд Бридж" до конца августа Росс Баркли, Данни Дринкуотер и Тьемуэ Бакайоко.



Также "синие" могут попрощаться с Рубеном Лофтус-Чиком и Итано Ампаду, что создало бы некоторый дефицит центральных полузащитников в обойме Тухеля.



В связи с этим "Челси" проявляет интерес к Саулю, которого "Атлетико" готов продать примерно за 38 миллионов фунтов, однако "синие" предпочитают вариант с арендой 26-летнего испанца, сообщают The Telegraph и Daily Mail.



"Атлетико" испытывает серьезные финансовые проблемы и достаточно давно ищет покупателя на Сауля, который ранее был предложен "Барселоне" и "Ювентусу".