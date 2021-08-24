"Челси" может арендовать Сауля

Сауль Ньигес "Челси" может попытаться арендовать полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Совсем недавно главный тренер "Челси" Томас Тухель разрешил Билли Гилмору отправиться в аренду "Норвич". Кроме того, должны покинуть "Стэмфорд Бридж" до конца августа Росс Баркли, Данни Дринкуотер и Тьемуэ Бакайоко.

Также "синие" могут попрощаться с Рубеном Лофтус-Чиком и Итано Ампаду, что создало бы некоторый дефицит центральных полузащитников в обойме Тухеля.

В связи с этим "Челси" проявляет интерес к Саулю, которого "Атлетико" готов продать примерно за 38 миллионов фунтов, однако "синие" предпочитают вариант с арендой 26-летнего испанца, сообщают The Telegraph и Daily Mail.

"Атлетико" испытывает серьезные финансовые проблемы и достаточно давно ищет покупателя на Сауля, который ранее был предложен "Барселоне" и "Ювентусу".


Метки Атлетико, Ньигес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 24.08.2021 08:36 # slash-lfc
    Опять подберут того, от кого отказался Великий Ливерпуль. Жопонюхи ежжи

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  2. blueswin 24.08.2021 08:15 # blueswin
    Не от него нужно избавляться Атлетико, а от Жао Феликса купленного за нереальные деньги (Бенфике привет). Вот это действительно промах, неликвид. Провал всем провалам.

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