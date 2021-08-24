Артета в пяти матчах от увольнения
У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты есть пять матчей, чтобы избежать своего увольнения из лондонского клуба.
"Арсенал" ужасно начал новый сезон Премьер-Лиги, проиграв "Брентфорду" и "Челси" с общим счетом 0:4.
При этом "Арсенал" является самым потратившимся на трансферы клубом Премьер-Лиги этим летом, инвестировав в укрепление состава около 140 миллионов фунтов.
"Канониры" были освистаны и в перерыве, и после финального свистка в воскресном матче против "Челси", а Артета, покидая "Эмирейтс" на личном автомобиле, столкнулся с группой разозленных фанатов, которые призвали его уйти из клуба.
Как сообщает The Telegraph, пока что Микель сохраняет поддержку руководства "Арсенала". Клуб понимает, что из-за травм и болезней сразу несколько основных игроков отсутствуют, а новичкам требуется время на адаптацию.
Вместе с тем кредит доверия Артеты не бесконечен. У Микеля есть время до второго в сезоне международного перерыва, чтобы наладить игру и результаты.
В ближайший уикенд "Арсеналу" предстоит сложнейший выезд к "Манчестер Сити". Затем будет первый международный перерыв, после которого "канониры" сыграют против "Норвича", "Бернли", "Тоттенхэма" и "Брайтона".
Таким образом, к октябрю, когда Премьер-Лига снова уйдет на перерыв, станет понятно, продолжит ли 39-летний испанец тренировать "Арсенал".
Одним из кандидатов на место Артеты уже называется бывший рулевой "Челси" Антонио Конте, который ранее этим летом не договорился с "Тоттенхэмом".
Damn pic.twitter.com/fa1cmI7U0o— z (@PrivArsenal_Z) August 22, 2021
24.08.2021 07:00
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