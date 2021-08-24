Артета в пяти матчах от увольнения

У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты есть пять матчей, чтобы избежать своего увольнения из лондонского клуба.

"Арсенал" ужасно начал новый сезон Премьер-Лиги, проиграв "Брентфорду" и "Челси" с общим счетом 0:4.



При этом "Арсенал" является самым потратившимся на трансферы клубом Премьер-Лиги этим летом, инвестировав в укрепление состава около 140 миллионов фунтов.



"Канониры" были освистаны и в перерыве, и после финального свистка в воскресном матче против "Челси", а Артета, покидая "Эмирейтс" на личном автомобиле, столкнулся с группой разозленных фанатов, которые призвали его уйти из клуба.



Как сообщает The Telegraph, пока что Микель сохраняет поддержку руководства "Арсенала". Клуб понимает, что из-за травм и болезней сразу несколько основных игроков отсутствуют, а новичкам требуется время на адаптацию.



Вместе с тем кредит доверия Артеты не бесконечен. У Микеля есть время до второго в сезоне международного перерыва, чтобы наладить игру и результаты.



В ближайший уикенд "Арсеналу" предстоит сложнейший выезд к "Манчестер Сити". Затем будет первый международный перерыв, после которого "канониры" сыграют против "Норвича", "Бернли", "Тоттенхэма" и "Брайтона".



Таким образом, к октябрю, когда Премьер-Лига снова уйдет на перерыв, станет понятно, продолжит ли 39-летний испанец тренировать "Арсенал".



Одним из кандидатов на место Артеты уже называется бывший рулевой "Челси" Антонио Конте, который ранее этим летом не договорился с "Тоттенхэмом".



