Светская хроника за вторник

Клуб Премьер-Лиги сделал запрос насчет Килиана Мбаппе. Харри Кейн сможет уйти из "Тоттенхэма" только за 150 миллионов фунтов. "Арсенал" — третий фаворит на вылет в Чемпионшип. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Неназванный клуб из Англии сделал запрос насчет нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, который, вероятно, будет продан этим летом ввиду истекающего через год контракта. (RMC Sport)



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается снижать установленную на 150 миллионах фунтов цену за нападающего Харри Кейна, который хочет перейти в "Манчестер Сити". (The Telegraph)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре. (The Guardian)



"Тоттенхэм" хочет подписать полузащитника "Милана" Франка Кесси свободным агентом следующим летом. (The Sun)



"Реал" продал Мартина Эдегора в "Арсенал", чтобы сделать более заманчивое предложение полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, которого Королевский клуб надеется подписать свободным агентом следующим летом. (The Sun)



"Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Ренна" Эдуардо Камавинга, но сам игрок предпочитает отправиться в Германию или Испанию. (ESPN)



"Юнайтед" отклонил запрос "Вест Хэма" насчет полузащитника Джесси Лингарда на прошлой неделе. (ESPN)



Жонатан Бамба из "Лилля" может стать альтернативой Лингарду для "Вест Хэма". (Daily Express)



Защитник "Юнайтед" Фил Джон готов рассмотреть вариант с арендой в каком-нибудь клубе Чемпионшипа. (Football League World)



"Челси" все еще надеется приобрести защитника "Севильи" Жюля Кунде. (90min)



Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра близок к переходу в "Фиорентину" на правах аренды. (Football.London)



"Кристал Пэлас" и "Бернли" сражаются за оцениваемого в 10 млн. фунтов полузащитника "Уотфорда" Уилла Хьюза. (Evening Standard)



"Вулверхэмптон" готов предложить 7 млн. фунтов за нападающего "Кардиффа" Киффера Мура. (Football Insider)



Другое



"Челси" предложил новые контракты защитникам Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену. (The Telegraph)



"Арсенал — третий фаворит на вылет из Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



"Сити" поддержит "Ливерпуль" и тоже не отпустит своих игроков в сборные, возвращение из которых чревато 10-дневным карантином. (The Telegraph)



Голкипер "Сент-Этьена" Этьен Грин отказался от вызова в сборную Франции U-21, потому что хочет представлять Англию. (Daily Mirror)



Сын совладельца "Вест Хэма" Дэвида Салливана пригласил итальянскую модель Playboy на первый домашний матч "молотобойцев" в сезоне. (Daily Star)