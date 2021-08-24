"Кристал Пэлас" заинтересован в Нкетиа
"Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.
Нкетиа дебютировал за "Арсенал" еще в 2017 году, но с тех пор так и не смог стать основным игроком "канониров".
Сейчас у Эдди остается только один год по контракту, и это привлекло внимание легенды "Арсенала" Патрика Виейра, который с недавних пор тренирует "Пэлас".
Проблема лишь в том, что "канониры" оценивают 22-летнего англичанина в 20 миллионов фунтов. "Орлы" же готовы заплатить вдвое меньше, сообщает The Athletic.
При этом источник издания Sky Sports все равно ожидает, что Нкетиа покинет "Арсенал" этим летом.
24.08.2021 00:05
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