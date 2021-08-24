"Кристал Пэлас" заинтересован в Нкетиа

Эдди Нкетиа "Кристал Пэлас" заинтересован в приобретении нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.

Нкетиа дебютировал за "Арсенал" еще в 2017 году, но с тех пор так и не смог стать основным игроком "канониров".

Сейчас у Эдди остается только один год по контракту, и это привлекло внимание легенды "Арсенала" Патрика Виейра, который с недавних пор тренирует "Пэлас".

Проблема лишь в том, что "канониры" оценивают 22-летнего англичанина в 20 миллионов фунтов. "Орлы" же готовы заплатить вдвое меньше, сообщает The Athletic.

При этом источник издания Sky Sports все равно ожидает, что Нкетиа покинет "Арсенал" этим летом.


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2021 00:05

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