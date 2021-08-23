Дайч ответил Клоппу насчет "рестлинга"

Шон Дайч и Юрген Клопп Главный тренер "Бернли" Шой Дайч ответил на критику своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, сравнившего манеру игры "бордовых" с "рестлингом".

После победы 2:0 над "Бернли" в минувшую субботу Клопп посоветовал болельщикам, которым нравится игра команды Дайча, "смотреть рестлинг".

Юрген был возмущен тем, что "Бернли" играл слишком жестко, а рефери — следуя новым рекомендациям судейского корпуса — давал футболистам бороться и не мешал лишними свистками.

Однако Дайч считает претензии Клоппа необоснованными, ведь "бордовые" придерживались установленных правил.

"Я расстроен тем, что он тычет пальцем в конкретных игроков. В этом абсолютно нет необходимости".

"Мы обладаем профессионалами, которые очень, очень упорно трудились на протяжении своих карьер, чтобы достичь этого уровня. Думаю, это ошибочно и неуместно, когда вы говорите, что они не так ведут борьбу".

"Мы должны беречь игроков, но я не переживаю насчет этого — сейчас уровень заботы об игроках невероятен, и в некоторых смыслах это правильно".

"Я лишь переживаю, что некоторые люди ставят под сомнение, когда команда делает все возможное в рамках правил ради победы в матче. Именно так мы и вели себя — не было показано ни одной карточки".

"Совет смотреть рестлинг? Это его дело. Его комментарии такие, какие есть. Это не мое дело. Люди могут использовать любые слова, чтобы изложить свои мысли", — цитирует Дайча Sky Sports.


Метки Бернли, Дайч, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2021 23:00

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  1. kazakh12 23.08.2021 23:22 # kazakh12
    По делу, по фактам разложил все

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  2. true-manc 23.08.2021 23:09 # true-manc
    ахахахаха, молодец Дайч, в очередной раз отложил огроменную какулю вонючему клопу в рот)))

    0 (!) карточек было показано футболистам Бёрнли, но лгбт-активист все равно слёзы лил после матча как какая-то изнасилованная сука - просто сузнявое позорище)))

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