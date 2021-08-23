Дайч ответил Клоппу насчет "рестлинга"

Главный тренер "Бернли" Шой Дайч ответил на критику своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, сравнившего манеру игры "бордовых" с "рестлингом".

После победы 2:0 над "Бернли" в минувшую субботу Клопп посоветовал болельщикам, которым нравится игра команды Дайча, "смотреть рестлинг".



Юрген был возмущен тем, что "Бернли" играл слишком жестко, а рефери — следуя новым рекомендациям судейского корпуса — давал футболистам бороться и не мешал лишними свистками.



Однако Дайч считает претензии Клоппа необоснованными, ведь "бордовые" придерживались установленных правил.



"Я расстроен тем, что он тычет пальцем в конкретных игроков. В этом абсолютно нет необходимости".



"Мы обладаем профессионалами, которые очень, очень упорно трудились на протяжении своих карьер, чтобы достичь этого уровня. Думаю, это ошибочно и неуместно, когда вы говорите, что они не так ведут борьбу".



"Мы должны беречь игроков, но я не переживаю насчет этого — сейчас уровень заботы об игроках невероятен, и в некоторых смыслах это правильно".



"Я лишь переживаю, что некоторые люди ставят под сомнение, когда команда делает все возможное в рамках правил ради победы в матче. Именно так мы и вели себя — не было показано ни одной карточки".



"Совет смотреть рестлинг? Это его дело. Его комментарии такие, какие есть. Это не мое дело. Люди могут использовать любые слова, чтобы изложить свои мысли", — цитирует Дайча Sky Sports.