Виллиан близок к переходу в "Коринтианс"

Виллиан Вингер "Арсенала" Виллиан близок к переходу в бразильский "Коринтианс".

Виллиан присоединился к "Арсеналу" только 12 месяцев назад, и от действующего контракта экс-игрока "Челси" остается еще два года.

Виллиан разочаровал в своем дебютном сезоне за "Арсенал", и теперь "канониры" хотят избавиться от 32-летнего вингера, зарабатывающего 190 тысяч фунтов в неделю.

Как стало известно Daily Mail, в данный момент "Арсенал" ведет переговоры с "Коринтиансом", собираясь отпустить ветерана на родину свободным агентом.

Со стороны всех сторон есть желание достичь компромисса, поэтому трансфер Виллиана выглядит очень вероятным.

Уход Виллиана, забившего только один гол за "Арсенал" во всех соревнованиях, позволит лондонскому клубу разгрузить свою зарплатную ведомость.


Метки Арсенал, Виллиан, Коринтианс

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2021 22:00

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  1. kazakh12 23.08.2021 23:23 # kazakh12
    Не думаю, его там ограбят на следующий же день

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  2. scrim 23.08.2021 22:29 # scrim
    В декрет в Бразилию поедет

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  3. alexomck 23.08.2021 22:23 # alexomck
    норм, если так, Обаму бы ещё пристроить и напа успеть прикупить - идеальное окно для Арсенала будет.

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  4. suddenly 23.08.2021 22:06 # suddenly
    Зачем его вообще было подписывать?

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