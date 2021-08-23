Виллиан близок к переходу в "Коринтианс"

Вингер "Арсенала" Виллиан близок к переходу в бразильский "Коринтианс".

Виллиан присоединился к "Арсеналу" только 12 месяцев назад, и от действующего контракта экс-игрока "Челси" остается еще два года.



Виллиан разочаровал в своем дебютном сезоне за "Арсенал", и теперь "канониры" хотят избавиться от 32-летнего вингера, зарабатывающего 190 тысяч фунтов в неделю.



Как стало известно Daily Mail, в данный момент "Арсенал" ведет переговоры с "Коринтиансом", собираясь отпустить ветерана на родину свободным агентом.



Со стороны всех сторон есть желание достичь компромисса, поэтому трансфер Виллиана выглядит очень вероятным.



Уход Виллиана, забившего только один гол за "Арсенал" во всех соревнованиях, позволит лондонскому клубу разгрузить свою зарплатную ведомость.