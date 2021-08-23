"Бернли" предложил 15 млн. фунтов за Корне

"Бернли" предложил рекордные для своего клуба 15 миллионов фунтов за левого защитника "Лиона" Максвела Корне.

Ранее в августе появились слухи, что Корне отверг "Бернли", однако Sky Sports утверждает, что клуб с "Терф Мур" продолжает переговоры с "Лионом" и сейчас выдвинул свое предложение.



Указанную сумму в 15 млн. фунтов "Бернли" планирует выплачивать частями. Теперь решение за "Лионом" и 24-летним игроком сборной Кот-д'Ивуара.



Корне выступает за "Лион" после своего перехода из "Метца" в 2015 году. За это время Максвел, поигравших на различных позициях на левом фланге, забил 51 гол.



Добавим, покупка Корне за 15 млн. фунтов стала бы повторением трансферного рекорда "Бернли". За такую же сумму в 2018 году "бордовые" купили защитника Бена Гибсона из "Мидлсбро".