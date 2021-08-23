Джака: "Люди пытаются убить дух команды, критикуя нас"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака возмутился тем, что люди пытаются "убить" дух его команды, критикуя "канониров".

"Арсенал" — пожалуй, самая критикуемая команда Премьер-Лиги на старте нового сезона. Подопечные Микеля Артеты проиграли оба своих матча, пропустив четыре гола и не забив ни одного.



Джака чувствует эту враждебную атмосферу снаружи и призывает "канониров" оставаться сплоченными. Гранит уверен, что вскоре дела его команды наладятся.



"Конечно, мы можем использовать эту критику как мотивацию. Вы можете выстоять в такой ситуации, только оставаясь сплоченными".



"Многие люди пытаются высказываться, чтобы убить дух игроков и команды. Оставаться сплоченными — это лучшее, что мы можем в данный момент. Только оставаясь сплоченными мы станем сильнее и будем добиваться хороших результатов".



"Конечно, мы по-прежнему помышляем о больших достижениях. Многие люди высказались об этой команде и этом клубе после двух матчей, но я скажу, что никакой сезон не бывает окончен после двух или трех матчей".



"У нас все еще куча матчей впереди, и мы знаем, что нам нужно улучшить многие вещи. Уверен, мы сделаем это".



"Я не думаю, что сезон окончен после двух матчей. Мы знаем, что потерпели два поражения, и мы очень расстроены, однако у нас все еще много, много, много матчей впереди".



"Сезон никогда не бывает окончен после двух, трех или четырех матчей. Мы знаем, что должны прибавить, но скоро это произойдет. Как я уже сказал, мы должны верить друг в друга, чтобы преодолеть это", — сообщил Джака официальному веб-сайту "Арсенала".