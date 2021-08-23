"Ливерпуль" продал Шакири в "Лион"
Вингер Джердан Шакири официально завершил переход из "Ливерпуля" в "Лион".
Пройдя медицинское обследование во Франции сегодня, Шакири заключил с "Лионом" контракт до июня 2024.
Как говорится в заявлении "Лиона", 29-летний игрок сборной Швейцарии обошелся клубу Лиги 1 в 6 миллионов евро (5.1 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов.
Шакири выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Стоука" летом 2018. За это время Джердан провел 63 матча и забил восемь голов, выиграв с "красными" Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы.
Из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции Шакири был исключительно игроком ротации для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который теперь решил дать дорогу юному Харви Эллиотту вместо Джердана.
23.08.2021 19:20
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Последние комментарии:
Явно готовят место и средство для какого то топа
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Мля 5+4 это конечно дичь, но лан.
В любом случае пасиба Шаку за двуху скаму(и гол через себя им же в предсезонке), за гпшки против путы, касла и вх и многое другое. Очень кайфовый саб был. Удачи.
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спасибо и удачи пауэр кьюб
освободилось место для полузаща-легионера какрас
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Очередная карьера натурала сгубленная скаузней
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Ебака скама уходит.
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Удачи жалкому карлику
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Сгнила колбаса
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Удачи бистяре
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