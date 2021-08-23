"Ливерпуль" продал Шакири в "Лион"

Вингер Джердан Шакири официально завершил переход из "Ливерпуля" в "Лион".

Пройдя медицинское обследование во Франции сегодня, Шакири заключил с "Лионом" контракт до июня 2024.



Как говорится в заявлении "Лиона", 29-летний игрок сборной Швейцарии обошелся клубу Лиги 1 в 6 миллионов евро (5.1 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов.



Шакири выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Стоука" летом 2018. За это время Джердан провел 63 матча и забил восемь голов, выиграв с "красными" Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы.



Из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции Шакири был исключительно игроком ротации для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который теперь решил дать дорогу юному Харви Эллиотту вместо Джердана.