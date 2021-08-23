"Ливерпуль" продал Шакири в "Лион"

Джердан Шакири Вингер Джердан Шакири официально завершил переход из "Ливерпуля" в "Лион".

Пройдя медицинское обследование во Франции сегодня, Шакири заключил с "Лионом" контракт до июня 2024.

Как говорится в заявлении "Лиона", 29-летний игрок сборной Швейцарии обошелся клубу Лиги 1 в 6 миллионов евро (5.1 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов.

Шакири выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Стоука" летом 2018. За это время Джердан провел 63 матча и забил восемь голов, выиграв с "красными" Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, клубный Чемпионат Мира и Суперкубок Европы.

Из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции Шакири был исключительно игроком ротации для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который теперь решил дать дорогу юному Харви Эллиотту вместо Джердана.


Метки Ливерпуль, Лион, трансферы, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2021 19:20

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  1. beatles-red 23.08.2021 20:01 # beatles-red
    Явно готовят место и средство для какого то топа

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  2. gerrard08 23.08.2021 19:59 # gerrard08
    Мля 5+4 это конечно дичь, но лан.
    В любом случае пасиба Шаку за двуху скаму(и гол через себя им же в предсезонке), за гпшки против путы, касла и вх и многое другое. Очень кайфовый саб был. Удачи.

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  3. lfcynwa 23.08.2021 19:52 # lfcynwa
    спасибо и удачи пауэр кьюб

    освободилось место для полузаща-легионера какрас

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  4. intellect 23.08.2021 19:49 # intellect
    Очередная карьера натурала сгубленная скаузней

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  5. lovrentiy 23.08.2021 19:43 # lovrentiy
    Ебака скама уходит.

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  6. true-manc 23.08.2021 19:31 # true-manc
    Удачи жалкому карлику

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  7. drogba11cool 23.08.2021 19:29 # drogba11cool
    Сгнила колбаса

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  8. shinigami 23.08.2021 19:27 # shinigami
    Удачи бистяре

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