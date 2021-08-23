"Хартс" арендовал Вудберна у "Ливерпуля"

Бен Вудберн Полузащитник "Ливерпуля" Бен Вудберн проведет остаток сезона 2021/22 в шотландском "Хартсе" на правах аренды.

Вудберн дебютировал за "Ливерпуль" еще в ноябре 2016 и стал самым молодым бомбардиром в истории мерсисайдского клуба, отличившись против "Лидса" в Кубке Лиги в том месяце.

Однако к настоящему моменту 21-летний валлиец сыграл только 11 матчей за первую команду "Ливерпуля", также успев побывать в аренде в "Шеффилд Юнайтед", "Оксфорде" и "Блэкпуле".

Очередную командировку Вудберн совершит в "Хартс", который по итогам прошлого сезона вернулся в шотландскую Премьер-Лигу.


Метки аренда, Вудберн, Ливерпуль, трансферы, Хартс

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 394

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Последние комментарии:




  1. uyga 23.08.2021 19:43 # uyga
    Жаль пацана, рано раскрылся и это оказался его потолок, ещё и деграднул в низших лигах

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  2. true-manc 23.08.2021 19:32 # true-manc
    Чисто скаузерская физиономия
    Не хватает только кончи на губах

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  3. lfcynwa 23.08.2021 19:13 # lfcynwa
    *бать он от счастья светится

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  4. geniusss 23.08.2021 19:05 # geniusss
    портовые своей легенде палки в колёса ставят

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