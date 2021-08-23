"Хартс" арендовал Вудберна у "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Бен Вудберн проведет остаток сезона 2021/22 в шотландском "Хартсе" на правах аренды.

Вудберн дебютировал за "Ливерпуль" еще в ноябре 2016 и стал самым молодым бомбардиром в истории мерсисайдского клуба, отличившись против "Лидса" в Кубке Лиги в том месяце.



Однако к настоящему моменту 21-летний валлиец сыграл только 11 матчей за первую команду "Ливерпуля", также успев побывать в аренде в "Шеффилд Юнайтед", "Оксфорде" и "Блэкпуле".



Очередную командировку Вудберн совершит в "Хартс", который по итогам прошлого сезона вернулся в шотландскую Премьер-Лигу.