"Арсенал" готов продать Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" открыт к предложениям насчет своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

Стоило Обамеянгу подписать новый трехлетний контракт с зарплатой около 250 тысяч фунтов в неделю в сентябре 2020, как Пьер-Эмерик резко сдал и до сих пор не восстановил свою форму.

Как сообщает The Telegraph, главный тренер "Арсенала" Микель Артета по-прежнему рассчитывает на Обамеянга, но в то же время не будет стоять на пути у габонского нападающего, если тому поступит предложение от другого клуба.

Потратившись больше всех в Премьер-Лиге этим летом, "канониры" не уходят с трансферного рынка. Продажа Обамеянга помогла бы лондонцам, однако мало кто из клубов — в Премьер-Лиге и Европе вообще — может позволить себе содержать такого высокооплачиваемого игрока.

Ранее интерес к Обамеянгу приписывали "Барселоне", однако экс-нападающий "Арсенала" Чарли Николас считает, что внимание на 32-летнего габонца мог бы обратить "Манчестер Сити".

"Они могли бы купить кого-нибудь вроде Обамеянга. Похоже на то, что в данный момент у него не ладится игра в "Арсенале", хотя мы знаем, что Обамеянг умеет забивать. Он обладает скоростью и движением".

"Я могу представить этот переход. Он обошелся бы "Манчестер Сити" дешевле, чем Кейн. Он не так хорош, но удар у него поставлен на том же уровне", — сообщил Николас в своем подкасте.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Николас, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2021 18:00

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  1. ensiferum 23.08.2021 18:28 # ensiferum
    В Сити было бы прикольно на пару сезонов.

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  2. arsfann 23.08.2021 18:25 # arsfann
    А вместо него кто будет играть балогун чтоли? Или может сам артета выйдет в нападении идиоты хреновы

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  3. vyrentz 23.08.2021 18:01 # vyrentz
    да, блять, быть того не может, неужели?

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