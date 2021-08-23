"Арсенал" готов продать Обамеянга

"Арсенал" открыт к предложениям насчет своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

Стоило Обамеянгу подписать новый трехлетний контракт с зарплатой около 250 тысяч фунтов в неделю в сентябре 2020, как Пьер-Эмерик резко сдал и до сих пор не восстановил свою форму.



Как сообщает The Telegraph, главный тренер "Арсенала" Микель Артета по-прежнему рассчитывает на Обамеянга, но в то же время не будет стоять на пути у габонского нападающего, если тому поступит предложение от другого клуба.



Потратившись больше всех в Премьер-Лиге этим летом, "канониры" не уходят с трансферного рынка. Продажа Обамеянга помогла бы лондонцам, однако мало кто из клубов — в Премьер-Лиге и Европе вообще — может позволить себе содержать такого высокооплачиваемого игрока.



Ранее интерес к Обамеянгу приписывали "Барселоне", однако экс-нападающий "Арсенала" Чарли Николас считает, что внимание на 32-летнего габонца мог бы обратить "Манчестер Сити".



"Они могли бы купить кого-нибудь вроде Обамеянга. Похоже на то, что в данный момент у него не ладится игра в "Арсенале", хотя мы знаем, что Обамеянг умеет забивать. Он обладает скоростью и движением".



"Я могу представить этот переход. Он обошелся бы "Манчестер Сити" дешевле, чем Кейн. Он не так хорош, но удар у него поставлен на том же уровне", — сообщил Николас в своем подкасте.