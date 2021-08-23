"Норвич" арендовал Уильямса у "Юнайтед"

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Брандон Уильямс присоединился к "Норвичу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2021/22.

В прошлом сезоне Уильямс поиграл на обоих краях обороны, страхуя Люка Шоу и Алекса Теллеса слева, а также Аарона Ван-Биссаку справа.



Этим летом после аренды в "Милане" вернулся Диогу Далот, готовый стать дублером основных крайних защитников, поэтому главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер решил не держать Брандона на лавке.



Таким образом, 20-летний Уильямс отправился за практикой в "Норвич". Важно отметить, что это первая аренда в карьере воспитанника "Юнайтед".



"Этому клубу нравится выходить из обороны через розыгрыш мяча и играть в хороший футбол. Это по-настоящему вдохновило меня на переход сюда, и я думаю, главный тренер здесь поможет мне вырасти как игроку", — сообщил англичанин.