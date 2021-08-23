"Ливерпуль" блокирует поездку Салаха в сборную Египта

"Ливерпуль" блокирует поездку нападающего Мохамеда Салаха в сборную Египта во время ближайшего международного перерыва.

В данный момент Египет находится в "красном списке" стран, где угроза заразиться коронавирусом наиболее высока.



По возвращении из таких стран в Великобританию необходимо пройти 10-дневный карантин, что "Ливерпуль" со своим плотным графиком, естественно, позволить себе не может.



Как сообщает The Guardian, мерсисайдский клуб уже уведомил египетскую Федерацию футбола, что 29-летний Салах не приедет в Каир на матч против Анголы 2 сентября.



При этом "Ливерпуль" не возражает, чтобы Мохамед отправился в находятся в "оранжевом списке" Габон, где 5 сентября египтяне проведут свой следующий матч в отборе к ЧМ-2022.



Добавим, в похожей ситуации находятся бразильские игроки "Ливерпуля" Алиссон, Фабиньо и Роберто Фирмино. Их родина находится в "красном списке".