"Ливерпуль" блокирует поездку Салаха в сборную Египта

Мохамед Салах "Ливерпуль" блокирует поездку нападающего Мохамеда Салаха в сборную Египта во время ближайшего международного перерыва.

В данный момент Египет находится в "красном списке" стран, где угроза заразиться коронавирусом наиболее высока.

По возвращении из таких стран в Великобританию необходимо пройти 10-дневный карантин, что "Ливерпуль" со своим плотным графиком, естественно, позволить себе не может.

Как сообщает The Guardian, мерсисайдский клуб уже уведомил египетскую Федерацию футбола, что 29-летний Салах не приедет в Каир на матч против Анголы 2 сентября.

При этом "Ливерпуль" не возражает, чтобы Мохамед отправился в находятся в "оранжевом списке" Габон, где 5 сентября египтяне проведут свой следующий матч в отборе к ЧМ-2022.

Добавим, в похожей ситуации находятся бразильские игроки "Ливерпуля" Алиссон, Фабиньо и Роберто Фирмино. Их родина находится в "красном списке".


Метки Ливерпуль, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2021 16:00

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  1. true-manc 23.08.2021 16:24 # true-manc
    Так подло поступить мог только мерзотнейший портовый бордель. Салах - футбольный кумир египтян и ключевой игрок Египта, а скаузеры не отпустили его в сборную, мда. Позор ливерпулу!

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