Хески ожидает, что МЮ будет сражаться только за четвертое место

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Лестера" Эмиль Хески ожидает, что в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" будет сражаться только за четвертое место в Премьер-Лиге.

Прошлый сезон "красные дьяволы" комфортно завершили на второй строчке и сейчас, естественно, хотят сделать шаг вперед.



Однако Хески считает, что титул разыграют "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси", тогда как "Юнайтед" лишь поборется за путевку в Лигу Чемпионов.



"Мне кажется, чемпионом снова станет "Манчестер Сити". Несмотря на их поражение в первом туре от "Тоттенхэма", ты все равно знаешь, чего от них ожидать. Они привыкли медленно стартовать, но когда они наберут ход, остановить их сложно".



"Что касается "Ливерпуля", то им просто нужно набрать ход. Они будут на вершине или около нее. Думаю, вместе с "Челси" это будет гонка трех команд. Такова моя точка зрения".



"Надеюсь, "Лестер" замкнет топ-4! "Юнайтед" точно будет где-то рядом, но я надеюсь, "Лестер" захочет ворваться в топ-4. Однако, наверное, стоит сказать, что шансы "Юнайтед" выше", — сообщил Хески talkSPORT.