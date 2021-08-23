Роджерс: "Никто не обращался насчет Мэддисона"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что "Арсенал" никогда не обращался насчет полузащитника Джеймса Мэддисона.

Перед тем, как "Арсенал" вернул Мартина Эдегора из "Реала", ходили упорные слухи о намерении "канониров" приобрести оцениваемого в 60 миллионов фунтов Мэддисона.



Согласно слухам, лондонский клуб даже сделал предложение по Джеймсу, выразив готовность включить в сделку одного из своих резервистов. Однако Роджерс уверяет, что ничего такого не было.



"Все эти вещи насчет Джеймса были исключительно газетными сплетнями, спекуляциями, потому что нам никогда не поступало ни запроса, ни предложения насчет него", — цитирует Роджерса Daily Mail.