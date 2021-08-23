Клопп: "Третье место в прошлом сезоне равноценно чемпионству"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что третье место в прошлом сезоне Премьер-Лиги равноценно завоеванию титула в 2020 году.

Подавляющую часть прошлого сезона "красные" отыграли без травмированных центральных защитников Виргила Ван Дейка, Жоэля Матипа и Джо Гомеса.

С помощью резервистов, опорника Фабиньо и январского трансферного окна Клоппу удалось кое-как залатать дыры, благодаря чему "Ливерпуль" финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, и для Юргена это огромное достижение.

"Главной проблемой в прошлом сезоне было то, что нам приходилось играть без обороны. Ван Дейк, Матип и Гомес отсутствовали. Ушло много времени, прежде чем мы смогли совладать с этим. Наша структура просто была перечеркнута. Мы не могли играть в футбол, который был привычен для нас прежде".

"Третье место — такое же большое достижение, как чемпионство годом ранее", — сообщил Клопп Bild.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2021 13:00

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  1. chr1s8rown 23.08.2021 13:24 # chr1s8rown
    Очкастый заебал оправдыватся сука

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  2. meshuggah 23.08.2021 13:24 # meshuggah
    опять он ноет

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  3. true-manc 23.08.2021 13:10 # true-manc
    Здесь лгбт-активист прав.

    Разумеется, для скузни 3-е место - большое достижение: хороший результат для ни на что не претендующего середняка. Так что пусть выскочки порадуются воображаемому "чемпионству", пока гранды вроде Сити отмечают чемпионства настоящие.

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  4. slash-lfc 23.08.2021 13:07 # slash-lfc
    Заголовок в стиле Лишайло, а так третье место без защитников действительное крутейшее достижение Клоппа.

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  5. sausage 23.08.2021 13:04 # sausage
    Он забыл добавить, что в такой ситуации занять третье место могла только красная машина из Ливерпуля, никому другому такое было бы не под силу.

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  6. gameboy 23.08.2021 13:03 # gameboy
    Одень очки долбоеб, хотя походу этот фриц в своём поле Хвосты коровам крутил, пока великий Арсен Венгер нам каждый сезон вещал про 3 места и Чемпионству если б не было травм))

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