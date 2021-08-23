Клопп: "Третье место в прошлом сезоне равноценно чемпионству"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что третье место в прошлом сезоне Премьер-Лиги равноценно завоеванию титула в 2020 году.

Подавляющую часть прошлого сезона "красные" отыграли без травмированных центральных защитников Виргила Ван Дейка, Жоэля Матипа и Джо Гомеса.



С помощью резервистов, опорника Фабиньо и январского трансферного окна Клоппу удалось кое-как залатать дыры, благодаря чему "Ливерпуль" финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, и для Юргена это огромное достижение.



"Главной проблемой в прошлом сезоне было то, что нам приходилось играть без обороны. Ван Дейк, Матип и Гомес отсутствовали. Ушло много времени, прежде чем мы смогли совладать с этим. Наша структура просто была перечеркнута. Мы не могли играть в футбол, который был привычен для нас прежде".



"Третье место — такое же большое достижение, как чемпионство годом ранее", — сообщил Клопп Bild.