Клопп: "Третье место в прошлом сезоне равноценно чемпионству"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что третье место в прошлом сезоне Премьер-Лиги равноценно завоеванию титула в 2020 году.
Подавляющую часть прошлого сезона "красные" отыграли без травмированных центральных защитников Виргила Ван Дейка, Жоэля Матипа и Джо Гомеса.
С помощью резервистов, опорника Фабиньо и январского трансферного окна Клоппу удалось кое-как залатать дыры, благодаря чему "Ливерпуль" финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, и для Юргена это огромное достижение.
"Главной проблемой в прошлом сезоне было то, что нам приходилось играть без обороны. Ван Дейк, Матип и Гомес отсутствовали. Ушло много времени, прежде чем мы смогли совладать с этим. Наша структура просто была перечеркнута. Мы не могли играть в футбол, который был привычен для нас прежде".
"Третье место — такое же большое достижение, как чемпионство годом ранее", — сообщил Клопп Bild.
23.08.2021 13:00
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Последние комментарии:
Очкастый заебал оправдыватся сука
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опять он ноет
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Здесь лгбт-активист прав.
Разумеется, для скузни 3-е место - большое достижение: хороший результат для ни на что не претендующего середняка. Так что пусть выскочки порадуются воображаемому "чемпионству", пока гранды вроде Сити отмечают чемпионства настоящие.
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Заголовок в стиле Лишайло, а так третье место без защитников действительное крутейшее достижение Клоппа.
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Он забыл добавить, что в такой ситуации занять третье место могла только красная машина из Ливерпуля, никому другому такое было бы не под силу.
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Одень очки долбоеб, хотя походу этот фриц в своём поле Хвосты коровам крутил, пока великий Арсен Венгер нам каждый сезон вещал про 3 места и Чемпионству если б не было травм))
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