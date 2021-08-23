Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку назвал свою игру против "Арсенала" "доминирующей".

План главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты по сдерживанию Лукаку совершенно провалился. Именно мощный бельгиец открыл счет в воскресном дерби на "Эмирейтс", а во втором тайме едва не оформил дубль, раз за разом разрывая оборону "канониров".



После победы со счетом 0:2 Ромелу дал высокую оценку и себе, и своей команде.



"Каким бы словом я бы мог охарактеризовать свою игру? Я бы сказал, доминирующая. Доминирующая".



"Как я уже говорил, я всегда стараюсь стать лучше. Мне нужно проделать большой путь, но сегодня был хороший день. Хорошо, что мы победили. Это хорошее начало".



"Я очень доволен тем, как мы сыграли. Мы доминировали и могли забить больше. Теперь нужно продолжать работать, продолжать становиться лучше, потому что в Премьер-Лиге очень высокая конкуренция".



"Ты хочешь упорно трудиться ради своей команды, ты хочешь побеждать, ты хочешь забивать, ты хочешь создавать моменты. Я привык по-настоящему упорно трудиться, и я продолжу это делать", — цитирует Лукаку talkSPORT.