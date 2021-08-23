Лукаку назвал свою игру против "Арсенала" "доминирующей"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку назвал свою игру против "Арсенала" "доминирующей".
План главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты по сдерживанию Лукаку совершенно провалился. Именно мощный бельгиец открыл счет в воскресном дерби на "Эмирейтс", а во втором тайме едва не оформил дубль, раз за разом разрывая оборону "канониров".
После победы со счетом 0:2 Ромелу дал высокую оценку и себе, и своей команде.
"Каким бы словом я бы мог охарактеризовать свою игру? Я бы сказал, доминирующая. Доминирующая".
"Как я уже говорил, я всегда стараюсь стать лучше. Мне нужно проделать большой путь, но сегодня был хороший день. Хорошо, что мы победили. Это хорошее начало".
"Я очень доволен тем, как мы сыграли. Мы доминировали и могли забить больше. Теперь нужно продолжать работать, продолжать становиться лучше, потому что в Премьер-Лиге очень высокая конкуренция".
"Ты хочешь упорно трудиться ради своей команды, ты хочешь побеждать, ты хочешь забивать, ты хочешь создавать моменты. Я привык по-настоящему упорно трудиться, и я продолжу это делать", — цитирует Лукаку talkSPORT.
23.08.2021 12:00
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Последние комментарии:
Romeluuuuuuuuuuu
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цыплят по осени считают. дохуя о себе кукарекает. бананы ещё не раз будет собирать))
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Второй Ибрагимович много говорит о себе великом.
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Как он заебaл, только и делает что себя восхваляет. А на деле чуть выше среднего игрок
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