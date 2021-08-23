"Вест Хэм" согласовал стоимость Зума

"Вест Хэм" достиг договоренности с "Челси" насчет приобретения защитника Курта Зума.

Зума нет места в планах главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на этот сезон, вдобавок от ухода Курта зависит, купят ли "синие" защитника "Севильи" Жюля Кунде.



Как сообщает The Athletic, главным претендентом на Зума является "Вест Хэм", который пока не совершил ни одного приобретения в это трансферное окно.



"Молотобойцы" согласовали стоимость Курта в размере 25.8 млн. фунтов, однако остается одна большая проблема — запросы 26-летнего француза по зарплате.



Зума хочет получать 125 тыс. фунтов в неделю, что для "Вест Хэма" чересчур. В данный момент "молотобойцы" пытаются найти этому решение.