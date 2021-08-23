"Вест Хэм" согласовал стоимость Зума

Курт Зума "Вест Хэм" достиг договоренности с "Челси" насчет приобретения защитника Курта Зума.

Зума нет места в планах главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на этот сезон, вдобавок от ухода Курта зависит, купят ли "синие" защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Как сообщает The Athletic, главным претендентом на Зума является "Вест Хэм", который пока не совершил ни одного приобретения в это трансферное окно.

"Молотобойцы" согласовали стоимость Курта в размере 25.8 млн. фунтов, однако остается одна большая проблема — запросы 26-летнего француза по зарплате.

Зума хочет получать 125 тыс. фунтов в неделю, что для "Вест Хэма" чересчур. В данный момент "молотобойцы" пытаются найти этому решение.


Метки Вест Хэм, Зума, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. godlike 23.08.2021 11:19 # godlike
    26 лямов это рили хорошие деньги за него, жаль конечно что продаем молодых топарей и играющих старожил, а мусор ненужный опять по арендам, но бизнес есть бизнес, марина и клуб исходят из того что им диктует рынок

    теперь кунде оформят, поэтому и продают

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  2. blueswin 23.08.2021 11:09 # blueswin
    странная продажа, можно было бы и оставить

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  3. slavik92 23.08.2021 11:09 # slavik92
    Дешево, он же не днарь какой-то.
    В тройке норм играет + король воздуха, много забивает.
    Да и пик его впереди еще по-идее.

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  4. meshuggah 23.08.2021 11:06 # meshuggah
    ебать бизнескарси

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  5. hachidlo 23.08.2021 11:03 # hachidlo
    Топарь, 25млн за него - ничто.

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  6. thegodfather 23.08.2021 11:02 # thegodfather
    Хз, норм малый. Жалко с ним прощаться. Он для раздевалки важен. Добряк, не ноет, душа компании
    Но 25 млн хорошие деньги за него...

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