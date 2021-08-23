Клопп рассказал о планах на будущее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не знает свое будущее и не может ничего сказать насчет продления контракта с "красными".

Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года, а действующий контракт Юргена рассчитан до 2024 года.



Клопп считает, что это очень большой срок, чтобы задумываться о новой сделке. 54-летний немец лишь знает, что после "Ливерпуля" ему нужен будет год отдыха.



"Могу ли я продлить свой контракт с "Ливерпулем" за пределы 2024 года? Нет смысла что-либо говорить по этому поводу, потому что до этого еще так далеко".



"Как я могу знать, что случится через три года?! Большинство людей даже не знают, где они будут через две-три недели".



"Сборная Германии? Если я закончу тренировать "Ливерпуль" в 2024 году, сперва я сделаю перерыв на год".



"Контракт Ханси Флика должен истекать в 2025 году, чтобы меня просто рассмотрели. В 2024 никому не нужно мне звонить", — сообщил Клопп Bild.