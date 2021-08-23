Гвардиола не знает, купит ли "Сити" нападающего

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что по-прежнему не знает, купит ли его клуб нападающего этим летом.

На протяжении всего лета "Сити" охотится за Харри Кейном, однако "Тоттенхэм" не желает терять своего бомбардира и даже отказывается садиться за стол переговоров.



После победы 5:0 над "Норвичем" в субботу Гвардиола дал понять, что не уверен насчет трансфера Кейна, однако жаловаться Хосеп в любом случае не будет.



"Когда мы решили не подписывать новый контракт с Агуэро, то люди спрашивали, что мы собираемся делать, а я много раз говорил: это зависит от рынка, от имеющихся вариантов".



"Возможно, мы купим. Возможно, нет. У нас все еще есть 10 дней до закрытия трансферного окна, и давайте посмотрим, что произойдет. Это зависит от того, какое решение мы примем".



"Если наш состав уже не изменится, то я буду доволен, как и я говорил перед 5:0. Я знаю их очень хорошо, они знают меня очень хорошо".



"На этой неделе мы много размышляли и осознали, что по-прежнему хотим быть лучшим, хотим соперничать с сильными командами в Англии и Европе. Это великолепная группа игроков, обладающих невероятным мастерством, поэтому я не могу жаловаться".



"Я никогда не жаловался со своего первого дня и не буду делать этого сейчас, но, конечно, клуб обязан смотреть вперед и становиться лучше. Мы должны чувствовать, что по-прежнему можем становиться лучшими в условиях тяжелой конкуренции в Премьер-Лиге, и именно это мы собираемся делать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.