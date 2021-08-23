Кин: "Челси" мог забить семь "Арсеналу"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Челси" мог победить "Арсенал" с преимуществом в семь голов.
Голы Ромелу Лукаку и Риса Джеймса обеспечили "Челси" уверенную победу 0:2 в воскресном дерби на "Эмирейтс". Рой чувствует, что "синие" не сильно напрягались, особенно после перерыва, иначе разгром был бы неминуем.
"Это очень комфортная победа. Они забили дважды, хотя могли забить семь голов, если бы по-настоящему постарались во втором тайме".
"Мы увидел мастерство игроков, их уверенность в себе. "Челси" играл раскрепощенно, тогда как "Арсенал" обнажил свои недостатки".
"Арсеналу" многого не хватает, и сезон будет длинным для них. Не нужно этого скрывать", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
23.08.2021 08:00
Просмотров: 1557
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
играли в эконом режиме , хотя гунерасты пытались что то сообразить
(ответить)
И М П Е Р А Т О Р LONDON is the BLUE
(ответить)
Арсенал сделал всё что мог, это был максимум игроков, очень старались хотели и выложились на все 150%
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий