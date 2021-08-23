Кин: "Челси" мог забить семь "Арсеналу"

Челси Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Челси" мог победить "Арсенал" с преимуществом в семь голов.

Голы Ромелу Лукаку и Риса Джеймса обеспечили "Челси" уверенную победу 0:2 в воскресном дерби на "Эмирейтс". Рой чувствует, что "синие" не сильно напрягались, особенно после перерыва, иначе разгром был бы неминуем.

"Это очень комфортная победа. Они забили дважды, хотя могли забить семь голов, если бы по-настоящему постарались во втором тайме".

"Мы увидел мастерство игроков, их уверенность в себе. "Челси" играл раскрепощенно, тогда как "Арсенал" обнажил свои недостатки".

"Арсеналу" многого не хватает, и сезон будет длинным для них. Не нужно этого скрывать", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Арсенал, Кин, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2021 08:00

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  1. bluehonorcfc9 23.08.2021 09:00 # bluehonorcfc9
    играли в эконом режиме , хотя гунерасты пытались что то сообразить

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  2. mereke 23.08.2021 08:43 # mereke
    И М П Е Р А Т О Р LONDON is the BLUE

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  3. blueswin 23.08.2021 08:43 # blueswin
    Арсенал сделал всё что мог, это был максимум игроков, очень старались хотели и выложились на все 150%

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