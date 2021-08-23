Тухель: "Лукаку способен на гораздо большее"

Наставник "Челси" Томас Тухель оценил повторный дебют за клуб нападающего Ромелу Лукаку.

Ни разу не отличившись в своих первых 15 матчах за "Челси", свой второй период в лондонском клубе вернувший из "Интера" Лукаку начал гораздо лучше.



Ромелу стал автором победного гола против "Арсенала" в воскресенье (0:2), и Тухелю очень понравилось, как изменилась игра команды с Ромелу на острие.



"Это было очень хорошее начало. Нет ничего лучше, когда твой новый нападающий сразу же забивает важный гол и выводит команду вперед".



"Помимо этого, он хорошо взаимодействовал с Мейсоном Маунтом и Каем Хаверцем, кое-чего добавив нашей игре. С ним у нас появилась возможность играть прямолинейно. Он был очень опасен весь матч, и мы очень хорошо подключали его в игру".



"Теперь важно уделить внимание деталям. Конечно, некоторые вещи можно улучшить. Он почти забил второй гол, но Бернд Лено совершил великолепный сейв. Это был очень хороший дебют".



"Он очень хорошо вписался в нашу команду, и теперь нужно продолжить и улучшить это".



"Его профиль дает нам то, чего у нас прежде почти не было. Теперь мы можем преодолевать прессинг через длинный заброс мяча, а когда мы вблизи штрафной, то опять же можем играть а него. Он физически очень сильный игрок, он придает мощи нашим контратакам, потому что ему нравится врываться на свободное пространство".



"Он провел несколько тренировок с парнями. Он очень умный, очень открытый и дружелюбный человек, поэтому ему было легко поладить с каждым. Им нравится играть друг с другом, и важно, что с ним наша игра может быть разнообразнее".



"В то же время нужно поработать над деталями и продолжать в том же духе. Он способен на гораздо большее", — цитирует Тухеля Evening Standard.