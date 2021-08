Светская хроника за понедельник

Эрлинг Холанд может покинуть Дортмунд уже в январе. Криштиану Роналду связывают с переходом в "Тоттенхэм". Алекс Окслейд-Чемберлен стал отцом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может быть доступен для трансфера за фиксированную сумму в 64 миллиона фунтов уже в январе, а не следующим летом. (Marca)



"Барселона" составит конкуренцию "Милану" в борьбе за полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву. (Le 10 Sport)



На стартовавшей неделе "Сити" сделает свое финальное предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. (The Telegraph)



Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович — цель номер один "Тоттенхэма" на случай ухода Кейна. (La Repubblica)



"Тоттенхэм" является "возможным направлением" для нападающего Криштиану Роналду, который хочет покинуть "Ювентус". (Daily Express)



Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле хочет перейти в "Реал", "Барселону" или "Баварию". (AS)



"Тоттенхэм" готов предложить 40 млн. фунтов за вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" сохраняет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару. (Calciomercato)



18-летний полузащитник "Меца" Пап Матар Сарр близок к переходу в "Тоттенхэм". (Le Republicain Lorrain)



"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к полузащитнику "Вулверхэмптона" Рубену Невешу. (Daily Express)



"Юнайтед" не продаст и не отправит в аренду вингера Даниэля Джеймса. (The Athletic)



"Арсенал" предлагал "Сассуоло" больше денег за полузащитника Мануэля Локателли, нежели "Ювентус", но сам игрок выбрал Турин. (Gazzetta di Modena)



В списке трансферных целей "Челси" на это лето остаются Жюль Кунде из "Севильи" и Орельен Тчуамени из "Монако". (Daily Mirror)



Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста будет продан в "Аталанту". (Sky Sport Italia)



"Саутгемптон" близок к покупке защитника "Торино" Лянко за 6.4 млн. фунтов. (Tuttosport)



"Бернли" предложит рекордные для своего клуба 15 млн. фунтов за левого защитника "Лиона" Максвела Корне. (The Sun)



"Ньюкасл" проведет переговоры с плеймейкером "Эвертона" Хамесом Родригесом. (Daily Star)



"Рейнджерс" отказался продать 19-летнего защитника Натана Паттерсона в "Эвертон". (Liverpool Echo)



Другое



В своей речи в программке к матчу против "Челси" владелец "Арсенала" Стэн Кроенке проболтался, что полузащитник Гранит Джака заключил новый контракт, хотя это до сих пор не подтверждено официально. (Daily Mail)



Вингер "Арсенала" Виллиан поставил "лайк" записи в инстаграме "Челси" насчет победы 0:2 на "канонирами". (Daily Star)



Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен впервые стал отцом. (Liverpool Echo)



Защитник "Юнайтед" Аарон Ван-Биссака обвиняется в управлении автомобилем без страховки и будучи лишенным прав. (Daily Star)



Бывшему полузащитнику "Юнайтед" Андерсону предъявлены обвинения за махинации с криптовалютой. (Goal)



"Сити" вводит съедобные стаканчики для кофе на своем стадионе. (Goal)



Не сумев обыграть тульский "Арсенал" в рамках российской Премьер-Лиги, после воскресного дерби на "Эмирейтс" в Лондоне официальный аккаунт московского "Спартака" в твиттере написал: "Почему мы не могли сыграть против этого "Арсенала"? (Daily Star)