Лукаку: "Один из моих лучших голов"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку заявил, что его победный гол против "Арсенала" — один из лучших в его карьере.

Ни разу не отличившись в свой первый период в "Челси", уже в своем повторном дебюте после возвращения из "Интера" Ромелу открыл счет своим голам за "синих".



И хотя Лукаку просто замкнул прострел Риса Джеймса перед пустыми воротами, этот гол многое значит для Ромелу, который ранее отличился 113 раз в Премьер-Лиге.



"Да, это один из моих лучших голов в Премьер-Лиге. Вы знаете, насколько эмоциональным был этот день для меня. Этот гол — лучший из многих. Да, я всего лишь подставил ногу, но это была славная комбинация, так что это один из лучших".



"Я задавал много вопросов перед игрой, но мне потребовалось пять минут, чтобы понять движения своих партнеров по команде. Если честно, это очень, очень талантливая и голодная до успеха группа игроков".



"Мне было легко вписаться в эту игру, потому что сборная Бельгии играет похожим образом. Тренер хорошо нас подготовил, мы вышли на матч с уверенностью в себе и добились хорошего результата", — сообщил Лукаку beIN Sports после победы 2:0.