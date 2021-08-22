"Ливерпуль" согласился продать Шакири в "Лион"

Джердан Шакири "Ливерпуль" согласился продать вингера Джердана Шакири в "Лион" за 11 миллионов евро (9.5 млн. фунтов).

За три года в "Ливерпуле" Шакири сыграл только 45 матчей, включая лишь пять выходов в стартовом составе в прошлом сезоне Премьер-Лиги.

Следующим летом Джердан мог бы стать свободным агентом, поэтому "красные" решили до этого не доводить, а заработать хоть какие-нибудь деньги сейчас, сообщает Sky Sports.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп со спокойной душой отпускает 30-летнего швейцарца, чье место в первой команде теперь займет талантливый юниор Харви Эллиотт.


Метки Ливерпуль, Лион, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 23:00

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  1. abrec 22.08.2021 23:19 # abrec
    Освободилось место для легионера

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  2. true-manc 22.08.2021 23:08 # true-manc
    Понял портовую участь и решил сбежать подальше от страпона

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  3. gerrard08 22.08.2021 23:04 # gerrard08
    Продешевили чуток, опять, но видать это тренд этого лета. Ляма 12-16 он стоил имхо.

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  4. mansoor 22.08.2021 23:03 # mansoor
    Скатерть на дорожку

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