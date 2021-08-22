"Ливерпуль" согласился продать Шакири в "Лион"
"Ливерпуль" согласился продать вингера Джердана Шакири в "Лион" за 11 миллионов евро (9.5 млн. фунтов).
За три года в "Ливерпуле" Шакири сыграл только 45 матчей, включая лишь пять выходов в стартовом составе в прошлом сезоне Премьер-Лиги.
Следующим летом Джердан мог бы стать свободным агентом, поэтому "красные" решили до этого не доводить, а заработать хоть какие-нибудь деньги сейчас, сообщает Sky Sports.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп со спокойной душой отпускает 30-летнего швейцарца, чье место в первой команде теперь займет талантливый юниор Харви Эллиотт.
22.08.2021 23:00
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