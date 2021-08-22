Артета "увидел много позитивных вещей"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что увидел "много позитивных вещей" в проигранном матче против "Челси".

Пропустив голы от Ромелу Лукаку и Риса Джеймса в первом тайме, "Арсенал" так и не смог ничем ответить победителям Лиги Чемпионов и в итоге потерпел второе в новом сезоне поражение — 0:2.



Артета считает результат справедливым, но в то же время не унывает и призывает не забывать, какие кадровые проблемы имеет его команды из-за травм и болезней.



"Сегодня "Челси" был лучшей командой. Когда они играют в свой лучший футбол, как сегодня, ты понимаешь, почему они чемпионы Европы. У них игроки мирового уровня, и соответствовать их уровню сложно".



"Всегда есть вещи, которые можно делать лучше. В первом тайме у нас ушло много времени, чтобы наладить игру через фланги. Мы пропустили два гола, но то, как команда отреагировала и как нас поддерживали трибуны, подарило нам надежду".



"Я увидел много позитивных вещей в отношении команды и трибун. Трибуны поддерживали нас с самого начала. Также я увидел хорошую реакцию".



"Это сложный момент. Мы имеет дело со сложными и беспрецедентными обстоятельствами. Если ты будешь жалеть себя, это не поможет делу. Нужно выигрывать матчи, оставаться сплоченными и демонстрировать свой дух".



"Начнем с завтрашнего дня. Нам нужна победа посреди недели (в Кубке Лиги), это поможет нам против "Манчестер Сити" в следующий уикенд", — сообщил Артета Sky Sports.