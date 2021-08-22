Артета "увидел много позитивных вещей"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что увидел "много позитивных вещей" в проигранном матче против "Челси".

Пропустив голы от Ромелу Лукаку и Риса Джеймса в первом тайме, "Арсенал" так и не смог ничем ответить победителям Лиги Чемпионов и в итоге потерпел второе в новом сезоне поражение — 0:2.

Артета считает результат справедливым, но в то же время не унывает и призывает не забывать, какие кадровые проблемы имеет его команды из-за травм и болезней.

"Сегодня "Челси" был лучшей командой. Когда они играют в свой лучший футбол, как сегодня, ты понимаешь, почему они чемпионы Европы. У них игроки мирового уровня, и соответствовать их уровню сложно".

"Всегда есть вещи, которые можно делать лучше. В первом тайме у нас ушло много времени, чтобы наладить игру через фланги. Мы пропустили два гола, но то, как команда отреагировала и как нас поддерживали трибуны, подарило нам надежду".

"Я увидел много позитивных вещей в отношении команды и трибун. Трибуны поддерживали нас с самого начала. Также я увидел хорошую реакцию".

"Это сложный момент. Мы имеет дело со сложными и беспрецедентными обстоятельствами. Если ты будешь жалеть себя, это не поможет делу. Нужно выигрывать матчи, оставаться сплоченными и демонстрировать свой дух".

"Начнем с завтрашнего дня. Нам нужна победа посреди недели (в Кубке Лиги), это поможет нам против "Манчестер Сити" в следующий уикенд", — сообщил Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 519

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Последние комментарии:




  1. asnural 22.08.2021 22:15 # asnural
    Побед не будет, но вы держитесь. ДИМА АРТЕТОВ ..СЛЕДУЮЩИЙ ПРРЗИДЕНТ РФ

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  2. arsfann 22.08.2021 22:07 # arsfann
    Полудурок а не трейнер

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  3. asnural 22.08.2021 22:05 # asnural
    Виллиан лайкнул пост «Челси» в честь победы над «Арсеналом»...одна из позитианых внщей)

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  4. lodi 22.08.2021 22:05 # lodi
    еба у них шитюки следующие .удачи))))))вы как фулхэм или норвич

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  5. pauk 22.08.2021 22:04 # pauk
    увольте этого довна уже плез
    смотреть противно

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  6. weorlfc 22.08.2021 22:03 # weorlfc
    1) Обходной лист.

    2) Отдел кадров.

    3) Трудовую книжку.

    Весь позитив :)

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