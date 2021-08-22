Нобл может стать спортивным директором "Вест Хэма"

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл может занять кресло спортивного директора лондонского клуба.

Еще в марте Нобл объявил, что сезон 2021/22 станет для него последним за "Вест Хэм". При этом Марк не стал уточнять, продолжит ли он игровую карьеру.



Ранее предполагалось, что Нобл попробует себя на тренерском поприще, когда все-таки повесит бутсы на гвоздь, однако 34-летний англичанин видит себя в другой роли.



"Думаю, у Марка другие идеи. Возможно, он помышляет о роли спортивного директора или технического директора, нежели о тренерской работе".



"За кулисами мы уже начинаем использовать Марка в других ролях", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса The Independent.