"Челси" на классе победил "Арсенал"
"Челси" одержал убедительную победу над "Арсеналом" благодаря голам Ромелу Лукаку и Риса Джеймса — 0:2.
Относительно выезда к "Брентфорду" в старте у "канониров" произошло три изменения. Вместо Калума Чемберса, Бена Уайта и Фоларина Балогана появились Седрик Соареш, Роб Холдинг и Букайо Сака. Аарон Рамсдейл и Пьер-Эмерик Обамеянг расположились в запасе.
Нападающий Ромелу Лукаку ожидаемо получил место в стартовом составе "синих". Он, Кай Хаверц и Рис Джеймс заменили Тимо Вернера, Кристиана Пулишича и Трево Чалобу.
"Арсенал" выглядел неплохо в начале матча, демонстрируя желание отвечать быстрыми выпадами на позиционную игру "Челси".
Однако уже на 15-е минуте слабость обороны хозяев дала о себе знать. Джеймс в одиночестве принял мяч на правом краю штрафной и прострелил к воротам, где Лукаку, поборовшему Пабло Мари, лишь оставалось подставить ногу — 0:1.
"Синие" доминировали в игре и на 35-й минуте закономерно удвоили счет. Вновь провалился фланг Кирана Тирни, и Джеймс, оказавшись на правом краю штрафной, на сей раз решил бить сам — 0:2.
"Канониры" чуть навели шороху в концовке тайма, когда Эмиль Смит-Роу не смог подправить мяч в ворота после отскока от Жоржиньо, а Сака не удалось заработать пенальти в столкновении с вездесущим Джеймсом.
С началом второго тайма "Арсенал" прибавил. Сака нанес дальний удар с рикошетом — над перекладиной. Затем Холдинг пробил головой — рядом с крестовиной.
Хозяева достаточно много атаковали, но "Челси" в целом уверенно выдерживал это давление и старался отвечать. Например, на 77-й минуте Лукаку головой пробивал в упор, но Бернд Лено перевел мяч в перекладину.
В концовке матча "канониры" совсем сникли, что едва не обернулось для них третьим пропущенным голом, но Кай Хаверц не смог пробить Лено.
"Челси" одержал убедительную победу, показав себя командой более высокого уровня. "Арсенал" был ужасен в обороне, потерпев второе поражение подряд и вновь не сумев забить.
"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче
22.08.2021 20:20
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Последние комментарии:
Тухель не Лемпард.. статистику надо поправлять с гунерами! С победой!
И М П Е Р А Т О РЫ!
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всех с победой! довольно дежурно, словно тайцев в межсезонье обыграли
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Каждый нап в Челси так начинал, будь то Торрес или Шевченко. Не удивлюсь если это будет единственный гол Пукаки за бизнескарси)
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челси повезло, что арсенал без напов и с большими проблемами в составе, хотя их и эти игроки, чисто на волевых, во втором периоде прижали.
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Хаверц с Жоржиньо - никакущие. Мрак.
Сака - симулянт ака Валенсия, Янг??? Позор симуляциям
рs. РоЛу с почином
(ответить)
Норм кароче
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Ландонси гегемонси чемпионси
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Слишком изи, даже супер заряженность середняка Арсенала не помогла им
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Лукаку безусловно настоящий цн, в любом случае лучше Вернера и Хаверца в этом амплуа. Ну а Хаверц, как обычно, мертвяк мертвяком, ещё и залупаться пытался не по делу.
(ответить)
Ждем стандартное вью Артека "Мы доминировали бла бла бла...
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И М П Е Р А Т О Р Ы во главе с черным В Л А С Т Е Л И Н О М не заметили калониров. могли больше забивать. как же легко удаются атаки, когда впереди такой ебнутый танк. просто отдаешь на него и метров 10 он спокойно может тащить его практически спиной к воротам, открывая пространство для остальных атакующих игроков. то, чего не хватало в прошлом сезоне
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Теперь я тут буду редко пацаки, удачи всем.
Я не могу больше болеть за такую команду без яиц
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1)Челси
2)лузерка
ничего удивительного, лузерка опять нюхает очко Императоров))
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Следующий матч Арсенала?
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С победой ребята… изи тренька…
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Несмотря на отличную самоотдачу, канониры просто на каждой позиции в разы хуже пенсов и тактически тоже. Смит-Роу жаль, вместо того, чтобы в этом возрасте прогрессировать рядом с классными игроками, может стухнуть, таща этих немощей.
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Ебать пол состава резервом играло, личный ебырь членсов Ляказет на травме, Абама на травме, Сака вообще хуй пойми что в старте делает, а пенисы радуются словно аннбиттен выиграли.
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Мэйсон Маунт создал в этом сезоне больше шансов (3), чем 10 команд в лиге, одна из которых - «Арсенал».
[ExpectedChelsea]
ЗА БАТЮ!!!
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Единственная оставшаяся гордость гг шек - то, что Арс никогда не вылетал из АПЛ, в этом сезоне будет похоронена как и сам клуб в этой игре
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Потеря очков у МЮ и МС в первых турах - найс.
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