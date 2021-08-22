"Челси" на классе победил "Арсенал"

Ромелу Лукаку "Челси" одержал убедительную победу над "Арсеналом" благодаря голам Ромелу Лукаку и Риса Джеймса — 0:2.

Относительно выезда к "Брентфорду" в старте у "канониров" произошло три изменения. Вместо Калума Чемберса, Бена Уайта и Фоларина Балогана появились Седрик Соареш, Роб Холдинг и Букайо Сака. Аарон Рамсдейл и Пьер-Эмерик Обамеянг расположились в запасе.

Нападающий Ромелу Лукаку ожидаемо получил место в стартовом составе "синих". Он, Кай Хаверц и Рис Джеймс заменили Тимо Вернера, Кристиана Пулишича и Трево Чалобу.

"Арсенал" выглядел неплохо в начале матча, демонстрируя желание отвечать быстрыми выпадами на позиционную игру "Челси".

Однако уже на 15-е минуте слабость обороны хозяев дала о себе знать. Джеймс в одиночестве принял мяч на правом краю штрафной и прострелил к воротам, где Лукаку, поборовшему Пабло Мари, лишь оставалось подставить ногу — 0:1.

"Синие" доминировали в игре и на 35-й минуте закономерно удвоили счет. Вновь провалился фланг Кирана Тирни, и Джеймс, оказавшись на правом краю штрафной, на сей раз решил бить сам — 0:2.

"Канониры" чуть навели шороху в концовке тайма, когда Эмиль Смит-Роу не смог подправить мяч в ворота после отскока от Жоржиньо, а Сака не удалось заработать пенальти в столкновении с вездесущим Джеймсом.

С началом второго тайма "Арсенал" прибавил. Сака нанес дальний удар с рикошетом — над перекладиной. Затем Холдинг пробил головой — рядом с крестовиной.

Хозяева достаточно много атаковали, но "Челси" в целом уверенно выдерживал это давление и старался отвечать. Например, на 77-й минуте Лукаку головой пробивал в упор, но Бернд Лено перевел мяч в перекладину.

В концовке матча "канониры" совсем сникли, что едва не обернулось для них третьим пропущенным голом, но Кай Хаверц не смог пробить Лено.

"Челси" одержал убедительную победу, показав себя командой более высокого уровня. "Арсенал" был ужасен в обороне, потерпев второе поражение подряд и вновь не сумев забить.

"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 20:20

Количество просмотров Просмотров: 1519

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 22.08.2021 20:37 # chelsiukpro
    Тухель не Лемпард.. статистику надо поправлять с гунерами! С победой!
    И М П Е Р А Т О РЫ!

    (ответить)

  2. monsieurgood 22.08.2021 20:36 # monsieurgood
    всех с победой! довольно дежурно, словно тайцев в межсезонье обыграли

    (ответить)

  3. gameboy 22.08.2021 20:36 # gameboy
    Каждый нап в Челси так начинал, будь то Торрес или Шевченко. Не удивлюсь если это будет единственный гол Пукаки за бизнескарси)

    (ответить)

  4. alexomck 22.08.2021 20:35 # alexomck
    челси повезло, что арсенал без напов и с большими проблемами в составе, хотя их и эти игроки, чисто на волевых, во втором периоде прижали.

    (ответить)

  5. staryi-eblan 22.08.2021 20:35 # staryi-eblan
    Хаверц с Жоржиньо - никакущие. Мрак.

    Сака - симулянт ака Валенсия, Янг??? Позор симуляциям

    рs. РоЛу с почином

    (ответить)

  6. chelsea-69 22.08.2021 20:34 # chelsea-69
    Норм кароче

    (ответить)

  7. bluehonorcfc9 22.08.2021 20:33 # bluehonorcfc9
    Ландонси гегемонси чемпионси

    (ответить)

  8. ratamahatta 22.08.2021 20:32 # ratamahatta
    Слишком изи, даже супер заряженность середняка Арсенала не помогла им

    (ответить)

  9. sausage 22.08.2021 20:32 # sausage
    Лукаку безусловно настоящий цн, в любом случае лучше Вернера и Хаверца в этом амплуа. Ну а Хаверц, как обычно, мертвяк мертвяком, ещё и залупаться пытался не по делу.

    (ответить)

  10. intellect 22.08.2021 20:32 # intellect
    Ждем стандартное вью Артека "Мы доминировали бла бла бла...

    (ответить)

  11. murderface616 22.08.2021 20:32 # murderface616
    И М П Е Р А Т О Р Ы во главе с черным В Л А С Т Е Л И Н О М не заметили калониров. могли больше забивать. как же легко удаются атаки, когда впереди такой ебнутый танк. просто отдаешь на него и метров 10 он спокойно может тащить его практически спиной к воротам, открывая пространство для остальных атакующих игроков. то, чего не хватало в прошлом сезоне

    (ответить)

  12. warham 22.08.2021 20:31 # warham
    Теперь я тут буду редко пацаки, удачи всем.
    Я не могу больше болеть за такую команду без яиц

    (ответить)

  13. bezviz 22.08.2021 20:31 # bezviz
    1)Челси
    2)лузерка

    ничего удивительного, лузерка опять нюхает очко Императоров))

    (ответить)

  14. asnural 22.08.2021 20:30 # asnural
    Следующий матч Арсенала?

    (ответить)

  15. chelsealondon 22.08.2021 20:30 # chelsealondon
    С победой ребята… изи тренька…

    (ответить)

  16. sausage 22.08.2021 20:29 # sausage
    Несмотря на отличную самоотдачу, канониры просто на каждой позиции в разы хуже пенсов и тактически тоже. Смит-Роу жаль, вместо того, чтобы в этом возрасте прогрессировать рядом с классными игроками, может стухнуть, таща этих немощей.

    (ответить)

  17. gameboy 22.08.2021 20:29 # gameboy
    Ебать пол состава резервом играло, личный ебырь членсов Ляказет на травме, Абама на травме, Сака вообще хуй пойми что в старте делает, а пенисы радуются словно аннбиттен выиграли.

    (ответить)

  18. jirrort 22.08.2021 20:29 # jirrort
    Мэйсон Маунт создал в этом сезоне больше шансов (3), чем 10 команд в лиге, одна из которых - «Арсенал».

    [ExpectedChelsea]

    ЗА БАТЮ!!!

    (ответить)

  19. division 22.08.2021 20:29 # division
    Единственная оставшаяся гордость гг шек - то, что Арс никогда не вылетал из АПЛ, в этом сезоне будет похоронена как и сам клуб в этой игре

    (ответить)

  20. sisyazavr 22.08.2021 20:28 # sisyazavr
    Потеря очков у МЮ и МС в первых турах - найс.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: