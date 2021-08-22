"Челси" на классе победил "Арсенал"

"Челси" одержал убедительную победу над "Арсеналом" благодаря голам Ромелу Лукаку и Риса Джеймса — 0:2.

Относительно выезда к "Брентфорду" в старте у "канониров" произошло три изменения. Вместо Калума Чемберса, Бена Уайта и Фоларина Балогана появились Седрик Соареш, Роб Холдинг и Букайо Сака. Аарон Рамсдейл и Пьер-Эмерик Обамеянг расположились в запасе.



Нападающий Ромелу Лукаку ожидаемо получил место в стартовом составе "синих". Он, Кай Хаверц и Рис Джеймс заменили Тимо Вернера, Кристиана Пулишича и Трево Чалобу.



"Арсенал" выглядел неплохо в начале матча, демонстрируя желание отвечать быстрыми выпадами на позиционную игру "Челси".



Однако уже на 15-е минуте слабость обороны хозяев дала о себе знать. Джеймс в одиночестве принял мяч на правом краю штрафной и прострелил к воротам, где Лукаку, поборовшему Пабло Мари, лишь оставалось подставить ногу — 0:1.



"Синие" доминировали в игре и на 35-й минуте закономерно удвоили счет. Вновь провалился фланг Кирана Тирни, и Джеймс, оказавшись на правом краю штрафной, на сей раз решил бить сам — 0:2.



"Канониры" чуть навели шороху в концовке тайма, когда Эмиль Смит-Роу не смог подправить мяч в ворота после отскока от Жоржиньо, а Сака не удалось заработать пенальти в столкновении с вездесущим Джеймсом.



С началом второго тайма "Арсенал" прибавил. Сака нанес дальний удар с рикошетом — над перекладиной. Затем Холдинг пробил головой — рядом с крестовиной.



Хозяева достаточно много атаковали, но "Челси" в целом уверенно выдерживал это давление и старался отвечать. Например, на 77-й минуте Лукаку головой пробивал в упор, но Бернд Лено перевел мяч в перекладину.



В концовке матча "канониры" совсем сникли, что едва не обернулось для них третьим пропущенным голом, но Кай Хаверц не смог пробить Лено.



"Челси" одержал убедительную победу, показав себя командой более высокого уровня. "Арсенал" был ужасен в обороне, потерпев второе поражение подряд и вновь не сумев забить.



"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче