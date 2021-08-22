Сульшер: "Нельзя превращать футбол в регби"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что гол "Саутгемптона" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Сент-Мэри" (1:1) нельзя было засчитывать.

Лишь накануне коллега Сульшера из "Ливерпуля" Юрген Клопп жаловался на "рестлинг" в исполнении игроков "Бернли".

А сегодня с чрезмерной грубостью столкнулись "красные дьяволы". Свой гол "святые" забили после того, как Джек Стивенс в силовой манере отобрал мяч у Бруну Фернандеша. По мнению Оле Гуннара, рефери ошибся, позволив продолжить игру.

"Мы должны были сыграть лучше".

"Если ты не заработал фол, то должен убедиться, что заблокируешь удар, бросишься под мяч и не дашь пробить в створ".

"Тем не менее, там был фол. Соперник просто врезался в Бруну, ударив его бедром и оттолкнув рукой".

"Я не переживаю, но нужно обратить на это внимание. Нельзя бросаться из крайности в крайность — волейбол или баскетбол в прошлом сезоне превращается регби сейчас".

"Мне нравится, когда футбол толерантен к жесткой игре, это по-мужски, но здесь был явный фол".

"Вы могли видеть, что этот гол завел толпу, и нам еще несколько раз досталось в единоборствах. Можно сказать, что они делали на это ставку", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 22.08.2021 20:31 # frisby
    это АПЛ куколд))) привыкай бестрофейная мразь. Когда Ван Дейку порвали кресты - вонючий судья даже нарушения не зафиксировал.. А тут толкнули зубастую плаксивую крысу.. И чо? У него нога сломана или другая травма? Куколд снова нашел оправдание своей некомпетентности

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  2. murderface616 22.08.2021 20:28 # murderface616
    в полку нытиков прибыло. клопп, теперь голлум, следующая заскулит пепка, я так полагаю ахахахах

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  3. felix-the-cat 22.08.2021 20:27 # felix-the-cat
    Цхахахахаха долбаебы скамовские щас переобуются которые на клоппа пиздели ухахахаххаа

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  4. gameboy 22.08.2021 20:25 # gameboy
    Эти далбичи года два три на отскоках играли плюс судьи, теперь фортуна отдает им должки)

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  5. true-manc 22.08.2021 20:23 # true-manc
    клоп вчера про рестлинг ныл, сульшер про регби начал заливать, мда, одни плаксы. Видимо, в АПЛ из всех тренеров настоящий мужчина только Пеп

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  6. keane16 22.08.2021 20:23 # keane16
    Фол был, спору нет, но матич и Фред тупо провалили матч и это сыграло свою роль.
    Ну и норм, что не ноет, как клопяра гнилая.

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  7. van-der-slav 22.08.2021 20:15 # van-der-slav
    Кококо это тот юнайтед кококо.

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  8. slash-lfc 22.08.2021 20:07 # slash-lfc
    Олег, Олег. Уехехехехех

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