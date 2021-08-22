Сульшер: "Нельзя превращать футбол в регби"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что гол "Саутгемптона" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Сент-Мэри" (1:1) нельзя было засчитывать.
Лишь накануне коллега Сульшера из "Ливерпуля" Юрген Клопп жаловался на "рестлинг" в исполнении игроков "Бернли".
А сегодня с чрезмерной грубостью столкнулись "красные дьяволы". Свой гол "святые" забили после того, как Джек Стивенс в силовой манере отобрал мяч у Бруну Фернандеша. По мнению Оле Гуннара, рефери ошибся, позволив продолжить игру.
"Мы должны были сыграть лучше".
"Если ты не заработал фол, то должен убедиться, что заблокируешь удар, бросишься под мяч и не дашь пробить в створ".
"Тем не менее, там был фол. Соперник просто врезался в Бруну, ударив его бедром и оттолкнув рукой".
"Я не переживаю, но нужно обратить на это внимание. Нельзя бросаться из крайности в крайность — волейбол или баскетбол в прошлом сезоне превращается регби сейчас".
"Мне нравится, когда футбол толерантен к жесткой игре, это по-мужски, но здесь был явный фол".
"Вы могли видеть, что этот гол завел толпу, и нам еще несколько раз досталось в единоборствах. Можно сказать, что они делали на это ставку", — цитирует Сульшера The Independent.
22.08.2021 20:00
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Последние комментарии:
это АПЛ куколд))) привыкай бестрофейная мразь. Когда Ван Дейку порвали кресты - вонючий судья даже нарушения не зафиксировал.. А тут толкнули зубастую плаксивую крысу.. И чо? У него нога сломана или другая травма? Куколд снова нашел оправдание своей некомпетентности
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в полку нытиков прибыло. клопп, теперь голлум, следующая заскулит пепка, я так полагаю ахахахах
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Цхахахахаха долбаебы скамовские щас переобуются которые на клоппа пиздели ухахахаххаа
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Эти далбичи года два три на отскоках играли плюс судьи, теперь фортуна отдает им должки)
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клоп вчера про рестлинг ныл, сульшер про регби начал заливать, мда, одни плаксы. Видимо, в АПЛ из всех тренеров настоящий мужчина только Пеп
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Фол был, спору нет, но матич и Фред тупо провалили матч и это сыграло свою роль.
Ну и норм, что не ноет, как клопяра гнилая.
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Кококо это тот юнайтед кококо.
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Олег, Олег. Уехехехехех
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