Сульшер: "Нельзя превращать футбол в регби"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что гол "Саутгемптона" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Сент-Мэри" (1:1) нельзя было засчитывать.

Лишь накануне коллега Сульшера из "Ливерпуля" Юрген Клопп жаловался на "рестлинг" в исполнении игроков "Бернли".



А сегодня с чрезмерной грубостью столкнулись "красные дьяволы". Свой гол "святые" забили после того, как Джек Стивенс в силовой манере отобрал мяч у Бруну Фернандеша. По мнению Оле Гуннара, рефери ошибся, позволив продолжить игру.



"Мы должны были сыграть лучше".



"Если ты не заработал фол, то должен убедиться, что заблокируешь удар, бросишься под мяч и не дашь пробить в створ".



"Тем не менее, там был фол. Соперник просто врезался в Бруну, ударив его бедром и оттолкнув рукой".



"Я не переживаю, но нужно обратить на это внимание. Нельзя бросаться из крайности в крайность — волейбол или баскетбол в прошлом сезоне превращается регби сейчас".



"Мне нравится, когда футбол толерантен к жесткой игре, это по-мужски, но здесь был явный фол".



"Вы могли видеть, что этот гол завел толпу, и нам еще несколько раз досталось в единоборствах. Можно сказать, что они делали на это ставку", — цитирует Сульшера The Independent.