Уайт стал очередной жертвой коронавируса в "Арсенале"

Причиной отсутствия защитника Бена Уайта в заявке "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Челси" стал COVID-19.

За несколько часов до воскресного дерби на "Эмирейтс" издание The Athletic сообщило, что Уайт не сыграет "из-за плохого самочувствия".



На самом же деле Бен стал очередной жертвой коронавируса, которым немногим ранее заразились его одноклубники Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Лакасетт, Виллиан и Алекс Рунарссон.



Согласно слухам, причиной массового заражения может быть недавняя вечеринка в честь Дня рождения сына Обамеянга, однако главный тренер "канониров" Микель Артета не стал спекулировать на эту тему.



"Я не знаю, откуда это взялось. Мы лишь можем догадываться. Тесты давали отрицательные результаты, а затем сразу несколько положительных случаев. Мы в недоумении", — цитирует Артету Sky Sports.