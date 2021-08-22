"Тоттенхэм" отстоял победу против "Вулверхэмптона"

Почти весь матч обороняясь, "Тоттенхэм" смог отстоять победу 0:1 в гостях у "Вулверхэмптона".

В старте у "волков" произошло лишь одно изменение. Вместо Ки-Яны Хувера появился Нелсон Семеду.



Стартовый состав "шпор" не изменился относительно победы 1:0 над "Манчестер Сити". Харри Кейн расположился в запасе.



Ключевое событие матча случилось уже на восьмой минуте, когда полузащитник гостей Деле Алли нарвался на фол голкипера Жозе Са в штрафной. Сам же пострадавший и реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Так рано поведя в счете, далее "Тоттенхэм" перестал атаковать и сосредоточился на сдерживании соперника. В остатке тайма "Вулверхэмптон" создал ряд опасных моментов, но лучшие из них, включая удар Рауля Хименеса, завершались промахами.



Во втором тайме "шпоры" продолжили оборонять свое преимущество. Голкипер гостей Уго Льорис стал чаще вступать в игру, но действовал безошибочно. В итоге гостям удалось выстоять.



"Тоттенхэм" оставил довольно посредственное впечатление своей игрой, однако победителей не судят — снова три очка, снова без пропущенных голов.



"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче