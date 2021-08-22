"Юнайтед" поделил очки с "Саутгемптоном"

Гол Мейсона Гринвуда позволил "Манчестер Юнайтед" добыть ничью в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.

Главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль выпустил тех же 11 игроков, что и против "Эвертона" в прошлый уикенд.



В старт "красных дьяволов" вернулись Неманья Матич и Антони Мартиаль, заменив Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса.



Гости сразу же принялись диктовать игру и едва не открыли счет уже на седьмой минуте. Харри Магуайр довольно неловко откликнулся на подачу штрафного, и мяч попал в перекладину, а затем Мохаммед Салису совершил вынос с линии ворот.



Вскоре "Юнайтед" отметился еще одним опасным розыгрышем штрафного. На сей раз головой бил Поль Погба, но не смог опустить мяч вниз — мимо ворот.



Постепенно давление "дьяволов" стало сходить на нет — владение ради владения и ничего более. А на 30-й минуте "Саутгемптон" ответил, перехватил мяч на чужой половине поля. Че Адамс нанес удар с границы штрафной площади, и после рикошета от Фреда снаряд нырнул в нижний угол ворот — 1:0.



В остатке тайма "Юнайтед" смог ответить очередным опасным стандартом. После подачи от углового флажка головой бил Матич, но Алекс Маккарти уверенно забрал мяч.



В перерыве "дьяволы" пришли в себя и с началом второго тайма заметно активизировались. И уже на 55-й минуте счет стал равным. Погба попытался сыграть в стенку с Бруну Фернандешем в штрафной, но ответный пас не дошел до Поля. Зато мяч достался Мейсону Гринвуду, который сразу же пробил — 1:1.



Гол придал гостям уверенности. Вскоре Погба взял игру на себя, но пробил мимо дальнего угла. Затем Гринвуд нанес удар головой над перекладиной.



Однако постепенно "святые" отодвинули свою игру и смогли дважды серьезно потревожить Давида Де Хеа. Это заставило "Юнайтед" остепениться и остаток матча провести с оглядкой на свои ворота. Счет уже не изменился.



"Юнайтед" имел достаточно времени после ответного гола Гринвуда, чтобы вырвать победу, однако атакующий порыв "дьяволов" долго не продлился, а в концовке "Саутгемптон" и вовсе выглядел смелее.



"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче