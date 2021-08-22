"Юнайтед" поделил очки с "Саутгемптоном"

Мейсон Гринвуд Гол Мейсона Гринвуда позволил "Манчестер Юнайтед" добыть ничью в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.

Главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль выпустил тех же 11 игроков, что и против "Эвертона" в прошлый уикенд.

В старт "красных дьяволов" вернулись Неманья Матич и Антони Мартиаль, заменив Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса.

Гости сразу же принялись диктовать игру и едва не открыли счет уже на седьмой минуте. Харри Магуайр довольно неловко откликнулся на подачу штрафного, и мяч попал в перекладину, а затем Мохаммед Салису совершил вынос с линии ворот.

Вскоре "Юнайтед" отметился еще одним опасным розыгрышем штрафного. На сей раз головой бил Поль Погба, но не смог опустить мяч вниз — мимо ворот.

Постепенно давление "дьяволов" стало сходить на нет — владение ради владения и ничего более. А на 30-й минуте "Саутгемптон" ответил, перехватил мяч на чужой половине поля. Че Адамс нанес удар с границы штрафной площади, и после рикошета от Фреда снаряд нырнул в нижний угол ворот — 1:0.

В остатке тайма "Юнайтед" смог ответить очередным опасным стандартом. После подачи от углового флажка головой бил Матич, но Алекс Маккарти уверенно забрал мяч.

В перерыве "дьяволы" пришли в себя и с началом второго тайма заметно активизировались. И уже на 55-й минуте счет стал равным. Погба попытался сыграть в стенку с Бруну Фернандешем в штрафной, но ответный пас не дошел до Поля. Зато мяч достался Мейсону Гринвуду, который сразу же пробил — 1:1.

Гол придал гостям уверенности. Вскоре Погба взял игру на себя, но пробил мимо дальнего угла. Затем Гринвуд нанес удар головой над перекладиной.

Однако постепенно "святые" отодвинули свою игру и смогли дважды серьезно потревожить Давида Де Хеа. Это заставило "Юнайтед" остепениться и остаток матча провести с оглядкой на свои ворота. Счет уже не изменился.

"Юнайтед" имел достаточно времени после ответного гола Гринвуда, чтобы вырвать победу, однако атакующий порыв "дьяволов" долго не продлился, а в концовке "Саутгемптон" и вовсе выглядел смелее.

"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 17:55

Количество просмотров Просмотров: 2651

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Последние комментарии:




  1. warham 22.08.2021 18:56 # warham
    На своём поле така сосать гниды красные. Артета днарина не дай бог сольешь матч

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  2. cristean2 22.08.2021 18:55 # cristean2
    Намечается хорошая связка Джеймс - Лукаку

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  3. easports 22.08.2021 18:54 # easports
    нихуевая документалка будет от амазона

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  4. danny949494 22.08.2021 18:54 # danny949494
    А Джеймс мог вторую гп отдать.

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  5. anabanana94 22.08.2021 18:52 # anabanana94
    Очко тв у всех барахтит?

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  6. cristean2 22.08.2021 18:52 # cristean2
    Как же Лукаку е6ет, в подыгрыше просто шикарно

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  7. scrim 22.08.2021 18:51 # scrim
    Верник бы 100% в офсайд попал

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  8. mane 22.08.2021 18:49 # mane
    Арсенал обречен сосать. Куколдохи всея АПЛ

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  9. m-ballack 22.08.2021 18:49 # m-ballack
    А я говорил, шо на этот тур надо Лукаку кэпом в фф ставить. Фернандешофилы сосатб.

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  10. chelsiukpro 22.08.2021 18:48 # chelsiukpro
    Чистый нападающий Лукаку! Молодец...

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  11. explosion 22.08.2021 18:47 # explosion
    Дежурный гол ИМПЕРАТОРА днарям.

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  12. warham 22.08.2021 18:47 # warham
    Давай Арсенал и Артета проебуйте. Удаляю тогда нахер с телефона приложение Арсенал и майскоре

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  13. superperez101 22.08.2021 18:47 # superperez101
    Защита у арсенала конечно как у моей домашней Балтики
    Проходной двор

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  14. scrim 22.08.2021 18:47 # scrim
    Вот это букаке

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  15. ensiferum 22.08.2021 18:47 # ensiferum
    Быстро Лукаку оприходовал калониров.

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  16. cristean2 22.08.2021 18:47 # cristean2
    Ромелу Е6аку, сам начал атаку, сам завершил

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  17. chelsealondon 22.08.2021 18:46 # chelsealondon
    Чистый гол…сосать)…

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  18. sausage 22.08.2021 18:46 # sausage
    Пздц, Арсенал такие лохи.

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  19. anabanana94 22.08.2021 18:46 # anabanana94
    Включаю трансляцию и сразу же забивает Лукаку, пенсов поздравляю, канониры глубже на бутылку.

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  20. lahmatyj 22.08.2021 18:46 # lahmatyj
    Классика от Лукаки: зстабильно забивает всяким днорям.

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