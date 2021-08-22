"Юнайтед" поделил очки с "Саутгемптоном"
Гол Мейсона Гринвуда позволил "Манчестер Юнайтед" добыть ничью в гостях у "Саутгемптона" — 1:1.
Главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль выпустил тех же 11 игроков, что и против "Эвертона" в прошлый уикенд.
В старт "красных дьяволов" вернулись Неманья Матич и Антони Мартиаль, заменив Скотта Мактоминея и Даниэля Джеймса.
Гости сразу же принялись диктовать игру и едва не открыли счет уже на седьмой минуте. Харри Магуайр довольно неловко откликнулся на подачу штрафного, и мяч попал в перекладину, а затем Мохаммед Салису совершил вынос с линии ворот.
Вскоре "Юнайтед" отметился еще одним опасным розыгрышем штрафного. На сей раз головой бил Поль Погба, но не смог опустить мяч вниз — мимо ворот.
Постепенно давление "дьяволов" стало сходить на нет — владение ради владения и ничего более. А на 30-й минуте "Саутгемптон" ответил, перехватил мяч на чужой половине поля. Че Адамс нанес удар с границы штрафной площади, и после рикошета от Фреда снаряд нырнул в нижний угол ворот — 1:0.
В остатке тайма "Юнайтед" смог ответить очередным опасным стандартом. После подачи от углового флажка головой бил Матич, но Алекс Маккарти уверенно забрал мяч.
В перерыве "дьяволы" пришли в себя и с началом второго тайма заметно активизировались. И уже на 55-й минуте счет стал равным. Погба попытался сыграть в стенку с Бруну Фернандешем в штрафной, но ответный пас не дошел до Поля. Зато мяч достался Мейсону Гринвуду, который сразу же пробил — 1:1.
Гол придал гостям уверенности. Вскоре Погба взял игру на себя, но пробил мимо дальнего угла. Затем Гринвуд нанес удар головой над перекладиной.
Однако постепенно "святые" отодвинули свою игру и смогли дважды серьезно потревожить Давида Де Хеа. Это заставило "Юнайтед" остепениться и остаток матча провести с оглядкой на свои ворота. Счет уже не изменился.
"Юнайтед" имел достаточно времени после ответного гола Гринвуда, чтобы вырвать победу, однако атакующий порыв "дьяволов" долго не продлился, а в концовке "Саутгемптон" и вовсе выглядел смелее.
"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
22.08.2021 17:55
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Последние комментарии:
На своём поле така сосать гниды красные. Артета днарина не дай бог сольешь матч
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Намечается хорошая связка Джеймс - Лукаку
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нихуевая документалка будет от амазона
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А Джеймс мог вторую гп отдать.
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Очко тв у всех барахтит?
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Как же Лукаку е6ет, в подыгрыше просто шикарно
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Верник бы 100% в офсайд попал
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Арсенал обречен сосать. Куколдохи всея АПЛ
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А я говорил, шо на этот тур надо Лукаку кэпом в фф ставить. Фернандешофилы сосатб.
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Чистый нападающий Лукаку! Молодец...
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Дежурный гол ИМПЕРАТОРА днарям.
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Давай Арсенал и Артета проебуйте. Удаляю тогда нахер с телефона приложение Арсенал и майскоре
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Защита у арсенала конечно как у моей домашней Балтики
Проходной двор
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Вот это букаке
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Быстро Лукаку оприходовал калониров.
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Ромелу Е6аку, сам начал атаку, сам завершил
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Чистый гол…сосать)…
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Пздц, Арсенал такие лохи.
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Включаю трансляцию и сразу же забивает Лукаку, пенсов поздравляю, канониры глубже на бутылку.
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Классика от Лукаки: зстабильно забивает всяким днорям.
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