Тухель не был уверен, что "Челси" стоит увольнять Лэмпарда

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, как поставил по сомнение намерение лондонского клуба уволить Фрэнка Лэмпарда в январе.

Лэмпард, выигравший с "Челси" 11 трофеев как футболист, был уволен после 18 месяцев работы, уступив свое место Тухелю.



В качестве тренера Фрэнк смог финишировать в топ-4 и достичь финала Кубка Англии, поэтому Томас переспросил, действительно ли "Челси" собирается так безжалостно избавиться от своей легенды.



"Вообще-то, я сказал руководству: "Вы уверены насчет этого? Потому что людям не понравится ваше решение. Возможно, он заслуживает больше времени".



"Когда я думаю о "Челси", я вспоминаю Фрэнка Лэмпарда, Джона Терри, Петра Чеха, Дидье Дрогба. Фрэнк первым приходит в голову, потому что он олицетворяет собой все, чем является "Челси". Он был трудолюбивым и агрессивным игроком, большим лидером и в то же время нормальным парнем и командным игроком. Мы говорим о настоящей, настоящей легенде".



"Но я ясно понимал, что решение более-менее уже принято, и я лишь мог согласиться или уйти. Я лишь надеялся, что игроки дадут мне честный шанс, потому что, когда ты берешься за работу в таких условиях, не каждый из 20-22 игроков счастлив".



"Ты не можешь ожидать, что каждый будет рад уходу тренера, особенно с учетом их хорошего выступления на групповой стадии Лиги Чемпионов, хороших результатов, хорошей игры. Как показывает статистика, порой ему просто не везло".



"Но я сразу же сказал: "Слушайте, парни, не я его выгнал. Я здесь лишь для того, чтобы продолжить работу по-своему, поэтому давайте постараемся быть открытыми друг к другу и дадим шанс преуспеть вместе".



"Я оказался в топ-клубе с великолепной поддержкой, потрясающей организацией и сильным коллективом игроков. Я наслаждаюсь работой здесь каждый день со своего первого дня", — цитирует Тухеля Sky Sports.