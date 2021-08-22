Бен Уайт пропустит матч против "Челси"

Защитник "Арсенала" Бен Уайт пропустит воскресное дерби против "Челси" в рамках Премьер-Лиги из-за плохого самочувствия.

Напомним, дебют Уайта за "Арсенал" пришелся на проигранный матч против "Брентфорда" на прошлой неделе (2:0). Как отметили многие эксперты, Бен оказался беззащитен перед длинным забросами мяча и проигрывал борьбу на втором этаже.



Как сообщает The Athletic, 23-летний англичанин должен был появиться в стартовом составе против "Челси", но в преддверии встречи с Ромелу Лукаку внезапно почувствовал себя неважно.



Таким образом, купленный за 50 миллионов фунтов у "Брайтона" Уайт пополнит внушительный список потерь "Арсенала", где также значатся Александр Лакасетт, Томас Партей, Габриэль, Виллиан и Алекс Рунарссон.