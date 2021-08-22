Бен Уайт пропустит матч против "Челси"
Защитник "Арсенала" Бен Уайт пропустит воскресное дерби против "Челси" в рамках Премьер-Лиги из-за плохого самочувствия.
Напомним, дебют Уайта за "Арсенал" пришелся на проигранный матч против "Брентфорда" на прошлой неделе (2:0). Как отметили многие эксперты, Бен оказался беззащитен перед длинным забросами мяча и проигрывал борьбу на втором этаже.
Как сообщает The Athletic, 23-летний англичанин должен был появиться в стартовом составе против "Челси", но в преддверии встречи с Ромелу Лукаку внезапно почувствовал себя неважно.
Таким образом, купленный за 50 миллионов фунтов у "Брайтона" Уайт пополнит внушительный список потерь "Арсенала", где также значатся Александр Лакасетт, Томас Партей, Габриэль, Виллиан и Алекс Рунарссон.
22.08.2021 16:00
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С Холдингом будет не хуже.
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Зассали ггшники)
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Зассал.
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Может оно и к лучшему.. Ща бы Лукаку отъе6ал, на него всех собак спустили
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