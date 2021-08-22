Бен Уайт пропустит матч против "Челси"

Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт пропустит воскресное дерби против "Челси" в рамках Премьер-Лиги из-за плохого самочувствия.

Напомним, дебют Уайта за "Арсенал" пришелся на проигранный матч против "Брентфорда" на прошлой неделе (2:0). Как отметили многие эксперты, Бен оказался беззащитен перед длинным забросами мяча и проигрывал борьбу на втором этаже.

Как сообщает The Athletic, 23-летний англичанин должен был появиться в стартовом составе против "Челси", но в преддверии встречи с Ромелу Лукаку внезапно почувствовал себя неважно.

Таким образом, купленный за 50 миллионов фунтов у "Брайтона" Уайт пополнит внушительный список потерь "Арсенала", где также значатся Александр Лакасетт, Томас Партей, Габриэль, Виллиан и Алекс Рунарссон.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Уайт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 835

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 22.08.2021 16:57 # redwhitegun
    С Холдингом будет не хуже.

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  2. danny949494 22.08.2021 16:39 # danny949494
    Зассали ггшники)

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  3. sexan 22.08.2021 16:14 # sexan
    Зассал.

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  4. slash-lfc 22.08.2021 16:03 # slash-lfc
    Может оно и к лучшему.. Ща бы Лукаку отъе6ал, на него всех собак спустили

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