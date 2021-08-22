Агбонлахор: "Кейн не может просто сбежать с корабля"
Экс-капитан "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал нападающего Харри Кейна за стремление уйти из "Тоттенхэма".
Кейн явно настроен перейти в "Манчестер Сити" этим летом, однако Агбонлахор считает, что Харри не может просто "сбежать с корабля", предав свой родной клуб.
По мнению Габриэля, Кейну стоит одуматься, извиниться и сосредоточиться на игре за клуб, с которым у него есть долгосрочный контракт.
"Никто не заставлял Харри Кейна подписывать шестилетний контракт в возрасте 25 лет. Этим он фактически связал свои лучшие годы с клубом".
"Он хочет выигрывать трофеи, но он не может просто сбежать с корабля, заставив отпустить его в клуб, который обещает ему трофеи".
"Он сыграл в трех финалах и себя не проявил в них. На месте Нуну, Леви или игроков "Тоттенхэма" я бы ожидал чуточку извинений от Кейна".
"Я ожидаю, что он наберет форму, вернется и будет сражаться за трофеи с "Тоттенхэмом".
"Думаю, если бы это Поль Погба задержался в отпуске на Карибах, Гари Невилл и Рой Кин сели бы на самолет и отправились бы разыскивать его по отелям, чтобы вернуть его назад".
"Но поскольку это Харри Кейн, национальный герой и мистер Англия, многое ему сходит с рук".
"Никто из бывших игроков "Тоттенхэма" не выступил и не сказал, что он неправ".
"Вы лишь настаиваете, что он заслуживает уйти и выигрывать трофеи. Ну... Почему бы не делать этого с твоим родным клубом, который дал тебе шанс в академии, который устроил твой дебют и который дал тебе роскошный контракт, — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
22.08.2021 14:00
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Кстати верно подмечено. Харри не блистал ни в одном из решающих матчей. Он вряд ли может сказать что сделал для Тоттенхэма все что мог. Незачто сказать ему "спасибо". Только за то что он был? Этого уже мало на фоне его маневров этим летом.
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Такое поведение для национального героя недопустимо. Кейн всегда выглядел лучшим игроком со времен Ширера, но этим летом он перегрелся. Нельзя так, но если и уйдёт то Шпоры станут претендентами на титул. На эти деньги можно купить минимум троих достойных футболистов.
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В этом тоже есть своя правда.
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