Агбонлахор: "Кейн не может просто сбежать с корабля"

Экс-капитан "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал нападающего Харри Кейна за стремление уйти из "Тоттенхэма".

Кейн явно настроен перейти в "Манчестер Сити" этим летом, однако Агбонлахор считает, что Харри не может просто "сбежать с корабля", предав свой родной клуб.



По мнению Габриэля, Кейну стоит одуматься, извиниться и сосредоточиться на игре за клуб, с которым у него есть долгосрочный контракт.



"Никто не заставлял Харри Кейна подписывать шестилетний контракт в возрасте 25 лет. Этим он фактически связал свои лучшие годы с клубом".



"Он хочет выигрывать трофеи, но он не может просто сбежать с корабля, заставив отпустить его в клуб, который обещает ему трофеи".



"Он сыграл в трех финалах и себя не проявил в них. На месте Нуну, Леви или игроков "Тоттенхэма" я бы ожидал чуточку извинений от Кейна".



"Я ожидаю, что он наберет форму, вернется и будет сражаться за трофеи с "Тоттенхэмом".



"Думаю, если бы это Поль Погба задержался в отпуске на Карибах, Гари Невилл и Рой Кин сели бы на самолет и отправились бы разыскивать его по отелям, чтобы вернуть его назад".



"Но поскольку это Харри Кейн, национальный герой и мистер Англия, многое ему сходит с рук".



"Никто из бывших игроков "Тоттенхэма" не выступил и не сказал, что он неправ".



"Вы лишь настаиваете, что он заслуживает уйти и выигрывать трофеи. Ну... Почему бы не делать этого с твоим родным клубом, который дал тебе шанс в академии, который устроил твой дебют и который дал тебе роскошный контракт, — сообщил Агбонлахор talkSPORT.