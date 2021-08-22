Сульшер: "Варан поможет МЮ достичь нового уровня"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что защитник Рафаэль Варан способен помочь "красным дьяволам" достичь нового уровня.
В лице Варана "Юнайтед" получил опытнейшего защитника, выигравшего кучу трофеев за 10 сезонов выступлений в составе "Реала".
Рафаэль только в воскресенье должен дебютировать за "дьяволов", однако Сульшер уже предвкушает эффект от прихода новичка.
"Он определенно обладает всеми атрибутами и мастерством, чтобы помочь нам достичь нового уровня. Я под впечатление от него с момента его прихода".
"Он хочет научиться нашему стилю игры. Он упорно трудится и хочет улучшить свою физическую форму. С Евро прошло немало времени. Он очень внимателен к деталям и является профессионалом топ-уровня".
"Вы можете видеть его награды, его трофеи — но вам также стоит посмотреть, как он ведет себя за пределами поля".
"Он не доставляет тебе хлопот, поэтому я, будучи тренером, под большим впечатлением от него", — сообщил Сульшер Sky Sports.
22.08.2021 13:00
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