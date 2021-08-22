Сульшер: "Варан поможет МЮ достичь нового уровня"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что защитник Рафаэль Варан способен помочь "красным дьяволам" достичь нового уровня.

В лице Варана "Юнайтед" получил опытнейшего защитника, выигравшего кучу трофеев за 10 сезонов выступлений в составе "Реала".



Рафаэль только в воскресенье должен дебютировать за "дьяволов", однако Сульшер уже предвкушает эффект от прихода новичка.



"Он определенно обладает всеми атрибутами и мастерством, чтобы помочь нам достичь нового уровня. Я под впечатление от него с момента его прихода".



"Он хочет научиться нашему стилю игры. Он упорно трудится и хочет улучшить свою физическую форму. С Евро прошло немало времени. Он очень внимателен к деталям и является профессионалом топ-уровня".



"Вы можете видеть его награды, его трофеи — но вам также стоит посмотреть, как он ведет себя за пределами поля".



"Он не доставляет тебе хлопот, поэтому я, будучи тренером, под большим впечатлением от него", — сообщил Сульшер Sky Sports.