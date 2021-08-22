Депай винит Моуриньо в своем провале в "Юнайтед"

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай считает, что в его провале в "Манчестер Юнайтед" виноват бывший главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Будучи купленным у ПСВ за 25 миллионов фунтов в 2015 году, Депай провел в "Юнайтед" только полтора сезона.



Мемфис забил семь голов в 45 матчах при Луи Ван Гале, но после прихода на тренерский мостик "дьяволов" Моуриньо принял участие лишь в восьми матчах и уже в январе 2017 уехал в "Лион".



27-летний голландец, недавно присоединившийся к "Барселоне" на правах аренды, чувствует, что Моуриньо изначально был настроен против него.



"Я много думал о том, что пошло не так. В своем первом сезоне я должен был адаптироваться, и у меня получалось не так хорошо, как в ПСВ".



"Я слегка растерял уверенность в себе, а Ван Галь со своим штабом перестали верить в меня. Мне было тяжело. В следующем сезоне я чувствовал себя более опытным, но они сменили тренера".



"Пришел Жозе Моуриньо, и я сражался за попадание в основу, однако я думаю, у него в голове никогда не было мысли о том, чтобы дать мне шанс. Он так и не дал мне возможности проявить себя. Никогда".



"Я побывал у него в кабинете, но это ничего не изменило. То был очень сложный период. Я чувствовал, что тренируюсь хорошо, и другие игроки тоже не понимали, что происходит".



Погба и Златан (Ибрагимович) как-то сказали мне: "Почему ты никогда не играешь?" Для меня это было подтверждением того, что у меня нет шансов".



"И тогда я осознал, что не хочу быть в большом клубе, не играя", — сообщил Депай El Periodico.