Сульшер ответил Клоппу насчет трат "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на претензии своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" насчет огромных трат "красных дьяволов".

В преддверии старта нового сезона Клопп высказался насчет высокой трансферной активности "Манчестер Сити", "Челси", "Юнайтед" и ПСЖ.

Юрген заявил, что не знает, как "красным дьяволам" удалось найти деньги и на Джейдона Санчо, и на Рафаэля Варана.

В преддверии выезда к "Саутгемптону" Сульшер ответил Клоппу, заодно пошутив, что перестал спонсировать владельцев конкурирующих клубов, отказавшись от автомобиля на жидком топливе.

"Наш клуб хорошо управляется. У нас много фанатов, и у нас хорошие спонсорские контракты".

"Когда ты тренер, ты хочешь тратить больше и больше. Но несколько раз мне говорили "нет".

"Что касается управления в других клубах, то в различных клубах есть различные модели. Я, кстати, начал покупать электрические машины! Это все, что я хочу сказать по поводу этой ситуации", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 11:00

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  1. quavo 22.08.2021 11:49 # quavo
    Бомж недоволен тратами обеспеченных людей

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  2. mufc1994 22.08.2021 11:48 # mufc1994
    Гений, потомок викингов и е6ырь святых сегодня

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  3. scholes18 22.08.2021 11:14 # scholes18
    нормально подъебал)

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