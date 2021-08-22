Сульшер ответил Клоппу насчет трат "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на претензии своего коллеги Юргена Клоппа из "Ливерпуля" насчет огромных трат "красных дьяволов".

В преддверии старта нового сезона Клопп высказался насчет высокой трансферной активности "Манчестер Сити", "Челси", "Юнайтед" и ПСЖ.



Юрген заявил, что не знает, как "красным дьяволам" удалось найти деньги и на Джейдона Санчо, и на Рафаэля Варана.



В преддверии выезда к "Саутгемптону" Сульшер ответил Клоппу, заодно пошутив, что перестал спонсировать владельцев конкурирующих клубов, отказавшись от автомобиля на жидком топливе.



"Наш клуб хорошо управляется. У нас много фанатов, и у нас хорошие спонсорские контракты".



"Когда ты тренер, ты хочешь тратить больше и больше. Но несколько раз мне говорили "нет".



"Что касается управления в других клубах, то в различных клубах есть различные модели. Я, кстати, начал покупать электрические машины! Это все, что я хочу сказать по поводу этой ситуации", — цитирует Сульшера The Telegraph.