"Сити" в 50 млн. фунтов от покупки Кейна

"Манчестер Сити" все еще находится в 50 миллионах фунтов от того, чтобы удовлетворить запросы "Тоттенхэма" по стоимости нападающего Харри Кейна.

Ранее в августе пресса сообщала, что "Сити" готов предложить за 28-летнего капитана сборной Англии 120 млн. фунтов плюс бонусы.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что "горожане" до сих пор не улучшили свое стартовое предложение по Кейну в размере 100 млн. фунтов.



То предложение в 100 млн. фунтов "Тоттенхэм" отклонил, также сообщив, что не собирается принимать кого-либо из игроков "Сити" в качестве части сделки.



"Шпоры" по-прежнему оценивают Кейна в 150 млн. фунтов, и "горожане" пока не приблизились к этой сумме, что ставит трансфер Харри под большой вопрос.