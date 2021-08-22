"Сити" в 50 млн. фунтов от покупки Кейна

Харри Кейн "Манчестер Сити" все еще находится в 50 миллионах фунтов от того, чтобы удовлетворить запросы "Тоттенхэма" по стоимости нападающего Харри Кейна.

Ранее в августе пресса сообщала, что "Сити" готов предложить за 28-летнего капитана сборной Англии 120 млн. фунтов плюс бонусы.

Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что "горожане" до сих пор не улучшили свое стартовое предложение по Кейну в размере 100 млн. фунтов.

То предложение в 100 млн. фунтов "Тоттенхэм" отклонил, также сообщив, что не собирается принимать кого-либо из игроков "Сити" в качестве части сделки.

"Шпоры" по-прежнему оценивают Кейна в 150 млн. фунтов, и "горожане" пока не приблизились к этой сумме, что ставит трансфер Харри под большой вопрос.


Метки Кейн, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. rhymo 22.08.2021 10:45 # rhymo
    Продав Кейна Шпоры станут претендентами на титул

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  2. makeewadim 22.08.2021 10:39 # makeewadim
    Зачем они грилиша покупали?

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  3. true-manc 22.08.2021 10:02 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  4. thegodfather 22.08.2021 10:02 # thegodfather
    Копейки для хвардилолы

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