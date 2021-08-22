"Сити" в 50 млн. фунтов от покупки Кейна
"Манчестер Сити" все еще находится в 50 миллионах фунтов от того, чтобы удовлетворить запросы "Тоттенхэма" по стоимости нападающего Харри Кейна.
Ранее в августе пресса сообщала, что "Сити" готов предложить за 28-летнего капитана сборной Англии 120 млн. фунтов плюс бонусы.
Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что "горожане" до сих пор не улучшили свое стартовое предложение по Кейну в размере 100 млн. фунтов.
То предложение в 100 млн. фунтов "Тоттенхэм" отклонил, также сообщив, что не собирается принимать кого-либо из игроков "Сити" в качестве части сделки.
"Шпоры" по-прежнему оценивают Кейна в 150 млн. фунтов, и "горожане" пока не приблизились к этой сумме, что ставит трансфер Харри под большой вопрос.
22.08.2021 10:00
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Продав Кейна Шпоры станут претендентами на титул
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Зачем они грилиша покупали?
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КОРОЛИ!!!
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Копейки для хвардилолы
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