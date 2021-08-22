Бернарду Силву стал целью для "Милана"

"Милан" хочет подписать полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву этим летом.

Ранее в августе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Силва чувствует себя несчастным и хочет уйти из клуба. Также пресса сообщала, что Бернарду отказался становиться разменной монетой в сделке по нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.



Принято считать, что приоритетом Силвы является Испания, однако солнечная Италия, возможно, тоже устроит 27-летнего игрока сборной Португалии.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Милан" хочет взять Бернарду в двухлетнюю аренду за 15 миллионов фунтов с последующим выкупом за 30 млн. фунтов.



Это позволило бы "Сити" отбить свои инвестиции в Силву, который четыре года назад был куплен у "Монако" за 43 млн. фунтов.