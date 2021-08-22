"Сити" представит статуи в честь Компани и Сильвы

На предстоящей неделе "Манчестер Сити" установит статуи в честь своих легенд Венсана Компани и Давида Сильвы близ "Этихад".

Компани и Сильва сыграли ключевую роль в становлении "Сити" как топ-клуба, став чемпионами Премьер-Лиги четыре раза.



Венсан выступал за "горожан" с момента своего перехода из "Гамбурга" за 6 миллионов фунтов в 2008 году и до ухода на роль играющего тренера "Андерлехта" в 2019.



Давид прибыл в "Сити" в 2010 году и провел в клубе 10 сезонов, заключительный — в качестве капитана, подхватив повязку из рук Компани.



Как сообщает Daily Mail, торжественное открытие обеих статуй состоится перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала" 28 августа.



В обозримом будущем "Сити" собирается аналогичным образом увековечить память своего лучшего бомбардира всех времен в лице Серхио Агуэро, забившего 260 голов в 390 матчах за клуб.