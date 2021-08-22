"Сити" представит статуи в честь Компани и Сильвы
На предстоящей неделе "Манчестер Сити" установит статуи в честь своих легенд Венсана Компани и Давида Сильвы близ "Этихад".
Компани и Сильва сыграли ключевую роль в становлении "Сити" как топ-клуба, став чемпионами Премьер-Лиги четыре раза.
Венсан выступал за "горожан" с момента своего перехода из "Гамбурга" за 6 миллионов фунтов в 2008 году и до ухода на роль играющего тренера "Андерлехта" в 2019.
Давид прибыл в "Сити" в 2010 году и провел в клубе 10 сезонов, заключительный — в качестве капитана, подхватив повязку из рук Компани.
Как сообщает Daily Mail, торжественное открытие обеих статуй состоится перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала" 28 августа.
В обозримом будущем "Сити" собирается аналогичным образом увековечить память своего лучшего бомбардира всех времен в лице Серхио Агуэро, забившего 260 голов в 390 матчах за клуб.
22.08.2021 08:00
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Последние комментарии:
А может просто сделать статую в виде цифры по количеству титулов лч?
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Мхуити статуи ставит должны доллару и евро
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Статуи в виде х..
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На горе стоит статУя, у статУи нету...
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Зачем? Шейхи делают все, чтобы показать будто клубу 12 лет от роду
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Компани забил один гол Лестер и стал легиндой, до того момента всем было похер на него... Сильва пидарок слащавый был....
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Арабы хозяева как позволили? По исламу идолопоклонечство запрещено..стаьуи и тд
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