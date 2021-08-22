"Сити" представит статуи в честь Компани и Сильвы

Венсан Компани и Давид Сильва На предстоящей неделе "Манчестер Сити" установит статуи в честь своих легенд Венсана Компани и Давида Сильвы близ "Этихад".

Компани и Сильва сыграли ключевую роль в становлении "Сити" как топ-клуба, став чемпионами Премьер-Лиги четыре раза.

Венсан выступал за "горожан" с момента своего перехода из "Гамбурга" за 6 миллионов фунтов в 2008 году и до ухода на роль играющего тренера "Андерлехта" в 2019.

Давид прибыл в "Сити" в 2010 году и провел в клубе 10 сезонов, заключительный — в качестве капитана, подхватив повязку из рук Компани.

Как сообщает Daily Mail, торжественное открытие обеих статуй состоится перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала" 28 августа.

В обозримом будущем "Сити" собирается аналогичным образом увековечить память своего лучшего бомбардира всех времен в лице Серхио Агуэро, забившего 260 голов в 390 матчах за клуб.


Метки Компани, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 666

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Последние комментарии:




  1. sexan 22.08.2021 09:27 # sexan
    А может просто сделать статую в виде цифры по количеству титулов лч?

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  2. chr1s8rown 22.08.2021 09:10 # chr1s8rown
    Мхуити статуи ставит должны доллару и евро

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  3. hunter022 22.08.2021 08:47 # hunter022
    Статуи в виде х..

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  4. sexan 22.08.2021 08:44 # sexan
    На горе стоит статУя, у статУи нету...

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  5. liverfun 22.08.2021 08:34 # liverfun
    Зачем? Шейхи делают все, чтобы показать будто клубу 12 лет от роду

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  6. lfclegenda 22.08.2021 08:26 # lfclegenda
    Компани забил один гол Лестер и стал легиндой, до того момента всем было похер на него... Сильва пидарок слащавый был....

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  7. asnural 22.08.2021 08:24 # asnural
    Арабы хозяева как позволили? По исламу идолопоклонечство запрещено..стаьуи и тд

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