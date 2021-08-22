Сульшер: "1 сентября Погба все еще будет игроком МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что полузащитник Поль Погба не будет продан в это трансферное окно.

Если Погба не покинет "Олд Траффорд" до конца августа, то "Юнайтед" с высокой вероятностью не получит никакой компенсации за игрока, который в свое время стоил клубу 89 миллионов фунтов.



Однако Сульшер спокоен на этот счет и не сомневается в самоотдаче Поля, несмотря на истекающий следующим летом контракт.



"Я ожидаю, что он будет с нами, когда наступает 1 сентября".



"Остается у тебя пять лет по контракту или один год, ты обязан показывать стабильный уровень игры, когда выступаешь за "Манчестер Юнайтед".



"Я совершенно не переживаю, что срок контракта какого-либо игрока может повлиять на его мотивацию или вдохновение".



"Ты хочешь хорошо играть ради своей команды, ради своих партнеров, ради себя, ради своей семьи всякий раз, когда выходишь на поле", — приводит слова Сульшера Daily Mail.